Фетисов сравнил Овечкина и Гретцки: У Саши уникальный дар

Напомним, в этом сезоне Овечкин провел 49 матчей, в которых набрал 53 (33+20) очка. На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).
— У Овечкина уникальный дар, предвидение, чутье на гол, у него уникальные руки. Гретцки и забивал, и еще больше отдавал. Поэтому они совершенно разные по манере. Сравнивать можно только их показатели, а игра разная. Просто каждый добивается успеха в своей манере. Тем и хорош спорт, хоккей особенно, когда разные по габаритам и по позициям игроки спустя годы соревнуются между собой за звание лучшего, — приводит слова Фетисова News.ru.
Вчера, 12 марта «Вашингтон» одержал победу над «Анахаймом» со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для команды Спенсера Карбери она стала пятой подряд. «Кэпиталз» укрепили свое лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Преимущество над идущей второй «Флоридой» достигло 11 очков. В пятницу, 14 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Лос-Анджелесом».