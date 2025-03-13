Фетисов сравнил Овечкина и Гретцки: У Саши уникальный дар

— У Овечкина уникальный дар, предвидение, чутье на гол, у него уникальные руки. Гретцки и забивал, и еще больше отдавал. Поэтому они совершенно разные по манере. Сравнивать можно только их показатели, а игра разная. Просто каждый добивается успеха в своей манере. Тем и хорош спорт, хоккей особенно, когда разные по габаритам и по позициям игроки спустя годы соревнуются между собой за звание лучшего, — приводит слова Фетисова News.ru.