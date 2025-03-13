«Таких сумм в жизни не видел». Протас — о контракте с «Вашингтоном»

В январе 2024 года Протас подписал с «Вашингтоном» новый пятилетний контракт на общую сумму 16,875 млн долларов.
«Я никогда не блистал какой-то сумасшедшей статистикой и таких сумм в жизни не видел. Мы с Дэном разговаривали о том, какую сумму вижу в голове: я ее примерно озвучил. А потом он позвонил и сказал, что договорился на такой контракт, от которого, мягко говоря, я был в шоке. Все это произошло очень неожиданно, и с тех пор я чувствую огромную ответственность. Стараюсь отрабатывать эти деньги по полной и показывать, что не зря мне так доверяют.
Сумма, которую озвучил агенту, была меньше? Гораздо. Не буду говорить на сколько, но намного меньше, ха-ха», — сказал Протас.
Алексей Протас выступает за «Вашингтон» с 2021 года. За четыре года он провел за «Вашингтон» 238 матчей, в которых набрал 113 (41+72) очков.
В этом сезоне на счету 24-летнего белоруса 58 (28+30) очков в 65 матчах регулярного чемпионата. Он является вторым лучшим бомбардиром команды после канадца Дилана Строума (64).