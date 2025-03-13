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Протас рассказал о взаимоотношениях с Овечкиным в «Вашингтоне»

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об взаимоотношениях с капитаном команды Александром Овечкиным.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Candice Ward/Getty Images

«Он не только великий хоккеист, но и большой лидер раздевалки — для всех, не только для русскоязычных. Но и нам помогает очень сильно. Саша часто нас подбадривает, дает советы, может подстегнуть и во время игры, и в бытовых моментах от него масса помощи. Отмечу тут и Диму Орлова, о котором вы сказали, и Женю Кузнецова. Они очень помогали нам, молодым, адаптироваться здесь, приноровиться к этому хоккею.

Как-то раз мне нужно было съездить в Херши, в фарм-клуб, и он дал мне свою машину. Да много было моментов! Потому что от Саши исходит позитивная энергия. Он заряжает людей! Достаточно взять все эти веселые ритуалы с ребятами перед игрой, которые вы наверняка знаете по видео. Они всегда поднимают настроение.

Когда в первый раз его увидел — боялся подойти. Не рискнул и промолчал. Только на третий или четвертый день тренинг-кэмпа понял, что нужно как-то представиться. Было немножко волнительно. Да и сейчас иногда, ха-ха», — сказал Протас.

На счету Овечкина 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).