Протас рассказал о взаимоотношениях с Овечкиным в «Вашингтоне»

«Он не только великий хоккеист, но и большой лидер раздевалки — для всех, не только для русскоязычных. Но и нам помогает очень сильно. Саша часто нас подбадривает, дает советы, может подстегнуть и во время игры, и в бытовых моментах от него масса помощи. Отмечу тут и Диму Орлова, о котором вы сказали, и Женю Кузнецова. Они очень помогали нам, молодым, адаптироваться здесь, приноровиться к этому хоккею.



Как-то раз мне нужно было съездить в Херши, в фарм-клуб, и он дал мне свою машину. Да много было моментов! Потому что от Саши исходит позитивная энергия. Он заряжает людей! Достаточно взять все эти веселые ритуалы с ребятами перед игрой, которые вы наверняка знаете по видео. Они всегда поднимают настроение.



Когда в первый раз его увидел — боялся подойти. Не рискнул и промолчал. Только на третий или четвертый день тренинг-кэмпа понял, что нужно как-то представиться. Было немножко волнительно. Да и сейчас иногда, ха-ха», — сказал Протас.