Протас поделился мнением о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

«Все понимают, что это рано или поздно должно произойти. Но никто на этом особо не зацикливается, в том числе и сам Саша. Просто ты видишь заряд, с которым он выходит на каждую игру, и как стремится победить. И когда командные результаты переплетаются с индивидуальными, это только приближает рекорд. Уверен, он и сам это понимает, думает только о победе — и это помогает ему забивать. Все идет очень органично.



Можно ли научиться у Овечкина бросать? Думаю, нельзя. Сколько лет он это делает — и никто не может справиться. Думаю, он такой один», — сказал Протас.