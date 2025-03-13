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Протас поделился мнением о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о том, как в команде относятся к погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На счету Овечкина 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).

«Все понимают, что это рано или поздно должно произойти. Но никто на этом особо не зацикливается, в том числе и сам Саша. Просто ты видишь заряд, с которым он выходит на каждую игру, и как стремится победить. И когда командные результаты переплетаются с индивидуальными, это только приближает рекорд. Уверен, он и сам это понимает, думает только о победе — и это помогает ему забивать. Все идет очень органично.

Можно ли научиться у Овечкина бросать? Думаю, нельзя. Сколько лет он это делает — и никто не может справиться. Думаю, он такой один», — сказал Протас.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, опережая идущую второй «Флоридой» на 11 очков. В пятницу, 14 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Лос-Анджелесом».