Бобровский вышел на десятое место по победам в истории НХЛ

«Флорида» одержала семь побед в восьми последних матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Вашингтона» на девять очков. В воскресенье, 16 марта, «пантеры» на выезде сыграют с «Монреалем».