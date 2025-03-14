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Бобровский вышел на десятое место по победам в истории НХЛ

«Флорида» на выезде обыграла «Торонто» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам и одержал 424-ю победу в заокеанской карьере. По этому показателю 36-летний россиянин занял десятое место в истории, обойдя легендарного канадца Тони Эспозито.

Лучшие вратари НХЛ по числу побед:

  1. Мартин Бродо — 691 победа в 1266 матчах (54,6%);
  2. Марк-Андре Флери — 573 победы в 1046 матчах (54,8%);
  3. Патрик Руа — 551 победа в 1029 матчах (53,6%);
  4. Роберто Луонго — 489 побед в 1044 матчах (46,8%);
  5. Эд Белфур — 484 победы в 963 матчах (50,3%);
  6. Хенрик Лундквист — 459 побед в 887 матчах (51,8%);
  7. Кертис Джозеф — 454 победы в 943 матчах (48,1%);
  8. Терри Савчук — 445 побед в 971 матче (45,8%);
  9. Жак Плант — 437 побед в 837 матчах (52,2%);
  10. Сергей Бобровский — 424 победы в 744 матчах (57,0%).

«Флорида» одержала семь побед в восьми последних матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Вашингтона» на девять очков. В воскресенье, 16 марта, «пантеры» на выезде сыграют с «Монреалем».

Торонто
2:3
1:1, 0:2, 1:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
14.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 19201 зритель
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Пол Морис
Вратари
Энтони Столарц
Сергей Бобровский
1-й период
02:00
Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Симон Бенуа)
03:54
Макс Доми
03:54
Нэйт Шмидт
11:54
Давид Кампф
17:16
Оливер Экман-Ларссон
17:51
Сэм Беннетт
(Маки Самоскевич, Сэм Райнхарт)
2-й период
22:49
Эй Джей Грир
27:57
Сэм Беннетт
33:56
Нико Миккола
(Эй Джей Грир)
35:16
Командный штраф
37:13
Сэм Беннетт
(Сэм Райнхарт, Маки Самоскевич)
3-й период
42:03
Нэйт Шмидт
44:26
Макс Доми
(Калле Ярнкрок, Оливер Экман-Ларссон)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит