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Впервые за 18 лет российский форвард забросил шайбу за «Бостон»

«Оттава» на выезде обыграла «Бостон» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Дрейк Батерсон (17', 32'), еще по одной шайбе забросили Шейн Пинто (4'), Тайлер Клевен (10'), Ридли Грейг (17'), Клод Жиру (59'). У хозяев забивали Кейси Миттельштадт (11'), Давид Пастрняк (27') и Марат Хуснутдинов (34').

Хуснутдинов стал первым за 18 лет российским нападающим, отличившимся за «Бостон» в НХЛ. Последним до него среди форвардов забивал Станислав Чистов 23 февраля 2007 года.

На прошлой неделе «Бостон» выменял Хуснутдинова у «Миннесоты». На счету 22-летнего россиянина после 60 сыгранных матчей 8 (3+5) набранных очков.

«Бостон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 16 марта, «мишки» дома сыграют с «Тампой».

Оттава
6:3
4:1, 1:2, 1:0
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
14.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17458 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Джо Сакко
Вратари
Линус Улльмарк
Джереми Суэймен
(Йоонас Корписало, Йоонас Корписало, Йоонас Корписало, Йоонас Корписало)
1-й период
03:44
Шейн Пинто
(Ридли Грейг, Майкл Амадио)
09:09
Тайлер Клевен
(Дрейк Батерсон, Николас Матинпало)
10:57
Кейси Миттельштадт
(Паркер Уотерспун, Винни Леттьери)
12:01
Джейк Сандерсон
12:01
Давид Пастрняк
15:12
Джон Бишер
16:21
Дрейк Батерсон
(Тим Штюцле, Брэди Ткачак)
16:43
Ридли Грейг
(Шейн Пинто)
17:27
Якуб Лауко
2-й период
26:59
Давид Пастрняк
(Джон Бишер)
31:01
Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Тома Шабо)
33:55
Марат Хуснутдинов
(Элиас Линдхольм, Якуб Лауко)
35:26
Адам Годетт
3-й период
58:44
Клод Жиру
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит