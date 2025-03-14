Впервые за 18 лет российский форвард забросил шайбу за «Бостон»

У гостей дубль оформил Дрейк Батерсон (17', 32'), еще по одной шайбе забросили Шейн Пинто (4'), Тайлер Клевен (10'), Ридли Грейг (17'), Клод Жиру (59'). У хозяев забивали Кейси Миттельштадт (11'), Давид Пастрняк (27') и Марат Хуснутдинов (34').
Хуснутдинов стал первым за 18 лет российским нападающим, отличившимся за «Бостон» в НХЛ. Последним до него среди форвардов забивал Станислав Чистов 23 февраля 2007 года.
На прошлой неделе «Бостон» выменял Хуснутдинова у «Миннесоты». На счету 22-летнего россиянина после 60 сыгранных матчей 8 (3+5) набранных очков.
«Бостон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 16 марта, «мишки» дома сыграют с «Тампой».