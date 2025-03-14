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Овечкин ни разу не попал по воротам в матче с «Лос-Анджелесом»

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Вашингтон» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Bruce Bennett/Getty Images

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Уоррен Фогель (14'), Кевин Фиала (42') и Куинтон Байфилд (42').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 37 секунд и не нанес ни одного броска в створ ворот соперника. Это второй такой матч в сезоне и 24-й в карьере Овечкина.

Всего в этом сезоне Овечкин провел 50 матчей, в которых набрал 53 (33+20) очков. На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Гавриков после 63 сыгранных матчей 23 (4+19) набранных очка.

«Лос-Анджелес» одержал четвертую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 16 марта, «короли» дома сыграют с «Нэшвиллом».

«Вашингтон» прервал пятиматчевую победную серию. Столичный клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока, опережая идущую второй «Флориду» на девять очков. В субботу, 15 марта, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Сан-Хосе».

Лос-Анджелес
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
14.03.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Спенсер Карбери
Вратари
Дарси Кемпер
Чарли Линдгрен
1-й период
08:41
Филлип Дано
13:08
Уоррен Фогеле
(Тревор Мур)
17:15
Владислав Гавриков
2-й период
31:12
Пьер-Люк Дюбуа
35:47
Дарси Кемпер
39:20
Эндрю Манджапане
3-й период
41:05
Кевин Фиала
(Анже Копитар, Дрю Даути)
41:52
Куинтон Байфилд
(Кевин Фиала, Владислав Гавриков)
52:41
Куинтон Байфилд
54:21
Дрю Даути
55:27
Майки Андерсон
55:27
Дилан Строум
55:27
Том Уилсон
55:45
Мэтт Рой
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит