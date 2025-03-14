Овечкин ни разу не попал по воротам в матче с «Лос-Анджелесом»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Уоррен Фогель (14'), Кевин Фиала (42') и Куинтон Байфилд (42').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 37 секунд и не нанес ни одного броска в створ ворот соперника. Это второй такой матч в сезоне и 24-й в карьере Овечкина.
Всего в этом сезоне Овечкин провел 50 матчей, в которых набрал 53 (33+20) очков. На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Гавриков после 63 сыгранных матчей 23 (4+19) набранных очка.
«Лос-Анджелес» одержал четвертую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 16 марта, «короли» дома сыграют с «Нэшвиллом».
«Вашингтон» прервал пятиматчевую победную серию. Столичный клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока, опережая идущую второй «Флориду» на девять очков. В субботу, 15 марта, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Сан-Хосе».