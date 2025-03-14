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«Рейнджерс» прервал серию поражений благодаря передаче Панарина

«Рейнджерс» на выезде обыграл «Миннесоту» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев в основное время отличились Маркус Юханссон (44') и Фредерик Годро (49'), у гостей — Винсент Трочек (27') и Джонни Бродзински (47'). Победу «Рейнджерс» принес точный бросок Брэйдена Шнайдера на второй минуте овертайма.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в овертайме. На счету 33-летнего россиянина 64 сыгранных матча, в которых он набрал 69 (28+41) очков. Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и одержал 22-ю победу в этом сезоне.

«Рейнджерс» прервал серию из четырех поражений и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 16 марта, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Коламбусом».

Другие результаты игрового дня:

«Вегас» на выезде обыграл «Коламбус» (4:0). Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 26-ю шайбу в этом сезоне.

«Питтсбург» дома обыграл «Сент-Луис» (5:3). Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил третью шайбу в этом сезоне. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей в большинстве.

«Сан-Хосе» дома победил «Чикаго» (4:2). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил 15-ю шайбу в этом сезоне. Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

Миннесота
2:3
0:0, 0:1, 2:1
ОТ
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
14.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18976 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Питер Лавиолетт
Вратари
Филип Густавссон
Игорь Шестеркин
1-й период
11:04
Зак Богосян
16:39
Зак Джонс
2-й период
26:45
Винс Трочек
(Уилл Куилль, К`Андре Миллер)
35:57
Винс Хиностроза
38:47
Маркус Юханссон
3-й период
41:55
Мэтт Ремпе
43:55
Маркус Юханссон
(Джаред Сперджен, Густав Нюквист)
46:38
Джонни Бродзински
(Зак Джонс, Мэтт Ремпе)
46:58
Зак Джонс
46:58
Зак Джонс
48:42
Фредерик Годро
(Джаред Сперджен, Райан Хартман)
Овертайм
61:51
Брэйден Шнайдер
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит