«Рейнджерс» прервал серию поражений благодаря передаче Панарина

У хозяев в основное время отличились Маркус Юханссон (44') и Фредерик Годро (49'), у гостей — Винсент Трочек (27') и Джонни Бродзински (47'). Победу «Рейнджерс» принес точный бросок Брэйдена Шнайдера на второй минуте овертайма.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в овертайме. На счету 33-летнего россиянина 64 сыгранных матча, в которых он набрал 69 (28+41) очков. Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и одержал 22-ю победу в этом сезоне.
«Рейнджерс» прервал серию из четырех поражений и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 16 марта, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Коламбусом».
Другие результаты игрового дня:
«Вегас» на выезде обыграл «Коламбус» (4:0). Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 26-ю шайбу в этом сезоне.
«Питтсбург» дома обыграл «Сент-Луис» (5:3). Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил третью шайбу в этом сезоне. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей в большинстве.
«Сан-Хосе» дома победил «Чикаго» (4:2). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил 15-ю шайбу в этом сезоне. Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.