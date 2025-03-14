«Рейнджерс» прервал серию поражений благодаря передаче Панарина

У хозяев в основное время отличились Маркус Юханссон (44') и Фредерик Годро (49'), у гостей — Винсент Трочек (27') и Джонни Бродзински (47'). Победу «Рейнджерс» принес точный бросок Брэйдена Шнайдера на второй минуте овертайма.