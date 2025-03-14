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НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Пресс‑служба НХЛ представила обновленный прогноз по дате, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Rich Graessle / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Минувшей ночью Овечкин не смог отличиться в выездном матче регулярного чемпионата против «Лос‑Анджелеса» (0:3). На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).

Всего в этом сезоне Овечкин провел 50 матчей, в которых набрал 53 (33+20) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести 16 матчей.

Если Овечкину удастся сохранить текущий темп результативности (0,66 шайбы за игру), то падение рекорда Гретцки состоится 14 апреля в домашней игре против «Коламбуса».

Примечательно, что первый матч и первый гол Овечкина в НХЛ выпадал на матч против «Коламбуса».

Если Овечкин будет идти по карьерному темпу результативности (0,60 шайб за игру), то он превзойдет рекорд Гретцки 16 апреля в выездной игре против «Айлендерс».

«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Флориды» на девять очков. В субботу, 15 марта, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Сан-Хосе».