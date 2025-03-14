НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Минувшей ночью Овечкин не смог отличиться в выездном матче регулярного чемпионата против «Лос‑Анджелеса» (0:3). На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).