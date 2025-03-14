НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Минувшей ночью Овечкин не смог отличиться в выездном матче регулярного чемпионата против «Лос‑Анджелеса» (0:3). На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).
Всего в этом сезоне Овечкин провел 50 матчей, в которых набрал 53 (33+20) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести 16 матчей.
Если Овечкину удастся сохранить текущий темп результативности (0,66 шайбы за игру), то падение рекорда Гретцки состоится 14 апреля в домашней игре против «Коламбуса».
Примечательно, что первый матч и первый гол Овечкина в НХЛ выпадал на матч против «Коламбуса».
Если Овечкин будет идти по карьерному темпу результативности (0,60 шайб за игру), то он превзойдет рекорд Гретцки 16 апреля в выездной игре против «Айлендерс».
«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Флориды» на девять очков. В субботу, 15 марта, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Сан-Хосе».