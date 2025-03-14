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Вратарь «Оттавы» совершил сэйв года в НХЛ: видео

Вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк совершил суперсэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:3).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В конце второго периода 31-летний швед в прыжке отразил бросок защитника «Бостона» Мэйсона Лорея. Болельщики в соцсетях уже окрестили это спасение сэйвом года в НХЛ.

Примечательно, что это спасение Улльмарк совершил в матче против своей бывшей команды, в составе которой швед выиграл «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю сезона в НХЛ. Минувшим летом «Бостон» обменял Улльмарк «Оттавы» на вратаря Йоонаса Корписало, нападающего Марка Кастелика и драфт-пик первого раунда 2024 года.

На прошлой неделе Улльмарк отметился еще одним ярким спасением, отразив в шпагате мощный бросок Александра Овечкина, после чего капитан «Вашингтона» потерял равновесие и влетел в борт.

Оттава
6:3
4:1, 1:2, 1:0
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
14.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17458 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Джо Сакко
Вратари
Линус Улльмарк
Джереми Суэймен
(Йоонас Корписало, Йоонас Корписало, Йоонас Корписало, Йоонас Корписало)
1-й период
03:44
Шейн Пинто
(Ридли Грейг, Майкл Амадио)
09:09
Тайлер Клевен
(Дрейк Батерсон, Николас Матинпало)
10:57
Кейси Миттельштадт
(Паркер Уотерспун, Винни Леттьери)
12:01
Джейк Сандерсон
12:01
Давид Пастрняк
15:12
Джон Бишер
16:21
Дрейк Батерсон
(Тим Штюцле, Брэди Ткачак)
16:43
Ридли Грейг
(Шейн Пинто)
17:27
Якуб Лауко
2-й период
26:59
Давид Пастрняк
(Джон Бишер)
31:01
Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Тома Шабо)
33:55
Марат Хуснутдинов
(Элиас Линдхольм, Якуб Лауко)
35:26
Адам Годетт
3-й период
58:44
Клод Жиру
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит