Вратарь «Оттавы» совершил сэйв года в НХЛ: видео

Примечательно, что это спасение Улльмарк совершил в матче против своей бывшей команды, в составе которой швед выиграл «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю сезона в НХЛ. Минувшим летом «Бостон» обменял Улльмарк «Оттавы» на вратаря Йоонаса Корписало, нападающего Марка Кастелика и драфт-пик первого раунда 2024 года.