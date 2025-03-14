Вратарь «Оттавы» совершил сэйв года в НХЛ: видео

В конце второго периода 31-летний швед в прыжке отразил бросок защитника «Бостона» Мэйсона Лорея. Болельщики в соцсетях уже окрестили это спасение сэйвом года в НХЛ.
Примечательно, что это спасение Улльмарк совершил в матче против своей бывшей команды, в составе которой швед выиграл «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю сезона в НХЛ. Минувшим летом «Бостон» обменял Улльмарк «Оттавы» на вратаря Йоонаса Корписало, нападающего Марка Кастелика и драфт-пик первого раунда 2024 года.
На прошлой неделе Улльмарк отметился еще одним ярким спасением, отразив в шпагате мощный бросок Александра Овечкина, после чего капитан «Вашингтона» потерял равновесие и влетел в борт.