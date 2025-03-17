Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас (15'), Валерий Ничушкин (27') и Джонатан Друин (38'). У гостей отличились Джейсон Робертсон (5'), Маврик Бурк (55') и Мэтт Дюшен (55'). Победу «Колорадо» на второй минуте овертайма принес защитник Кейл Макар.