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Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

«Колорадо» дома обыграл «Даллас» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас (15'), Валерий Ничушкин (27') и Джонатан Друин (38'). У гостей отличились Джейсон Робертсон (5'), Маврик Бурк (55') и Мэтт Дюшен (55'). Победу «Колорадо» на второй минуте овертайма принес защитник Кейл Макар.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин также поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 30 сыгранных матчей 26 (17+9) набранных очков.

«Колорадо» выиграл восемь из девяти последних матчей и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 20 марта, «Колорадо» на выезде сыграет с «Торонто».

Колорадо
4:3
1:1, 2:0, 0:2
ОТ
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
16.03.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18131 зритель
Главные тренеры
Джаред Беднар
Питер Дебур
Вратари
Скотт Уэджвуд
Джейк Эттингер
1-й период
01:03
Джейми Бенн
04:10
Джейсон Робертсон
(Роопе Хинтц, Микко Рантанен)
11:32
Джейми Бенн
11:32
Джейми Бенн
14:09
Мартин Нечас
(Джонатан Друэн, Кэйл Макар)
2-й период
22:42
Паркер Келли
26:24
Валерий Ничушкин
(Девон Тэйвз, Кэйл Макар)
37:19
Джонатан Друэн
(Сэм Малински, Валерий Ничушкин)
39:44
Мэйсон Марчмент
3-й период
45:48
Илья Любушкин
54:12
Маврик Бурк
(Уайатт Джонстон, Джейми Бенн)
54:32
Мэтт Дюшен
(Эса Линделл, Мэйсон Марчмент)
Овертайм
60:34
Кэйл Макар
(Брок Нельсон, Нэйтан Маккиннон)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит