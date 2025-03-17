Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас (15'), Валерий Ничушкин (27') и Джонатан Друин (38'). У гостей отличились Джейсон Робертсон (5'), Маврик Бурк (55') и Мэтт Дюшен (55'). Победу «Колорадо» на второй минуте овертайма принес защитник Кейл Макар.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин также поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 30 сыгранных матчей 26 (17+9) набранных очков.
«Колорадо» выиграл восемь из девяти последних матчей и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 20 марта, «Колорадо» на выезде сыграет с «Торонто».