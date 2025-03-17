«Айлендерс» обыграл «Флориду» благодаря голу Цыплакова

У хозяев отличились Марк Гаткомб (47'), Максим Цыплаков (53'), Ноа Добсон (53') и Симон Хольмстрем (60'). У гостей шайбы забросили Сэм Райнхарт (22') и Александр Барков (25').
Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков забросил восьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 26-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 28 (8+20) набранных очков.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.
«Айлендерс» прервали серию из трех поражений и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 19 марта, «островитяне» на выезде сыграют с «Питтсбургом».