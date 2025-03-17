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«Айлендерс» обыграл «Флориду» благодаря голу Цыплакова

«Айлендерс» дома одержал победу над «Флоридой» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев отличились Марк Гаткомб (47'), Максим Цыплаков (53'), Ноа Добсон (53') и Симон Хольмстрем (60'). У гостей шайбы забросили Сэм Райнхарт (22') и Александр Барков (25').

Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков забросил восьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 26-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 28 (8+20) набранных очков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Айлендерс» прервали серию из трех поражений и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 19 марта, «островитяне» на выезде сыграют с «Питтсбургом».

Айлендерс
4:2
0:0, 0:2, 4:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
17.03.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 15109 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Пол Морис
Вратари
Илья Сорокин
Витек Ванечек
(Витек Ванечек)
1-й период
08:16
Эту Луостаринен
17:26
Дмитрий Куликов
2-й период
21:00
Сэм Райнхарт
(Густав Форслинг, Александр Барков)
22:49
Кайл Маклин
24:48
Александр Барков
(Эту Луостаринен, Сэм Райнхарт)
39:47
Командный штраф
3-й период
42:48
Нэйт Шмидт
46:29
Марк Гаткомб
(Пьер Энгвалль, Энтони Деанджело)
52:16
Максим Цыплаков
(Майк Райлли, Энтони Деанджело)
52:33
Ноа Добсон
(Андерс Ли)
59:53
Симон Хольмстрем
(Жан-Габриэль Пажо)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит