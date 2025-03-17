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Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» разгромить «Анахайм»

«Сент-Луис» дома обыграл «Анахайм» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэйден Шенн (1'), Павел Бучневич (2'), Дилан Холлоуэй (29'), Радек Факса (36'), Мэтью Джозеф (39'), Джейк Нейборс (47') и Оскар Сундквист (53'). У гостей отличились Каттер Готье (31') и Никита Нестеренко (43').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 14-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 47 (14+33) набранных очков.

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 15 (3+12) набранных очков.

«Сент-Луис» поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции и вплотную приблизился к зоне плей-офф. В среду, 19 марта, «блюзмены» на выезде сыграют с «Нэшвиллом».

Другие результаты игрового дня

«Детройт» дома обыграл «Вегас» (3:0). Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Рейнджерс» (3:1). Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей и продлил свою серию до девяти матчей. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

«Виннипег» на выезде победил «Сиэтл» (3:2 ОТ). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников поучаствовал в победной шайбе в овертайме и отметился результативной передачей.

Сент-Луис
7:2
2:0, 3:1, 2:1
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
17.03.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 17735 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Грег Кронин
Вратари
Джордан Биннингтон
(Джордан Биннингтон, Джордан Биннингтон)
Лукаш Достал
(Вилле Хуссо)
1-й период
00:41
Брэйден Шенн
(Дилан Холлоуэй, Джордан Кайру)
01:30
Павел Бучневич
(Джейк Нейберс, Кэм Фаулер)
17:23
Брэйден Шенн
17:23
Брэйден Шенн
17:23
Джейкоб Труба
19:55
Райан Строум
2-й период
22:45
Тайлер Такер
27:53
Джейкоб Труба
28:19
Дилан Холлоуэй
(Джастин Фолк, Джордан Кайру)
30:06
Каттер Готье
(Радко Гудас, Мэйсон Мактавиш)
35:39
Радек Факса
(Натан Уокер, Алексей Торопченко)
37:14
Джастин Фолк
38:10
Матье Джозеф
3-й период
42:23
Никита Нестеренко
(Каттер Готье, Мэйсон Мактавиш)
45:48
Мэйсон Мактавиш
46:18
Джейк Нейберс
(Джастин Фолк, Джордан Кайру)
50:38
Райан Строум
52:19
Оскар Сундквист
(Захари Болдюк, Роберт Томас)
55:21
Натан Уокер
56:31
Тревор Зеграс
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
15
5
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит