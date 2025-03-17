Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» разгромить «Анахайм»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэйден Шенн (1'), Павел Бучневич (2'), Дилан Холлоуэй (29'), Радек Факса (36'), Мэтью Джозеф (39'), Джейк Нейборс (47') и Оскар Сундквист (53'). У гостей отличились Каттер Готье (31') и Никита Нестеренко (43').
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 14-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 47 (14+33) набранных очков.
Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 15 (3+12) набранных очков.
«Сент-Луис» поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции и вплотную приблизился к зоне плей-офф. В среду, 19 марта, «блюзмены» на выезде сыграют с «Нэшвиллом».
Другие результаты игрового дня
«Детройт» дома обыграл «Вегас» (3:0). Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.
«Эдмонтон» на выезде обыграл «Рейнджерс» (3:1). Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей и продлил свою серию до девяти матчей. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.
«Виннипег» на выезде победил «Сиэтл» (3:2 ОТ). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников поучаствовал в победной шайбе в овертайме и отметился результативной передачей.