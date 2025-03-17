«Сан-Хосе» шестой сезон подряд не вышел в плей-офф НХЛ

В прошлом сезоне «акулы» заняли последнее место в лиге и получили право на общий первый выбор на драфте НХЛ-2024. Клуб выбрал форварда Макклина Селебрини. В последний раз клуб из Северной Калифорнии играл в плей-офф в сезоне-2018/19. Клуб «Сан-Хосе Шаркс» играет в НХЛ с 1991 года. Наивысшее достижение команды — выход в финал Кубка Стэнли в 2016 году. Калифорнийцы тогда в серии из 6 матчей уступили «Питтсбургу».