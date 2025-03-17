«Сан-Хосе» шестой сезон подряд не вышел в плей-офф НХЛ

Победа «Сент-Луиса» над «Анахаймом» (7:2) лишила «Шаркс» теоретических шансов на попадание в плей-офф НХЛ. «Сан-Хосе» с 45 очками располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Западной конференции и на 8-й позиции в Тихоокеанском дивизионе. В общем зачете НХЛ «Шаркс» также занимают последнее место.
В прошлом сезоне «акулы» заняли последнее место в лиге и получили право на общий первый выбор на драфте НХЛ-2024. Клуб выбрал форварда Макклина Селебрини. В последний раз клуб из Северной Калифорнии играл в плей-офф в сезоне-2018/19. Клуб «Сан-Хосе Шаркс» играет в НХЛ с 1991 года. Наивысшее достижение команды — выход в финал Кубка Стэнли в 2016 году. Калифорнийцы тогда в серии из 6 матчей уступили «Питтсбургу».
Самая продолжительная серия без выходов в решающий этап сезона — у «Баффало Сэйбрз». Хоккеисты этого клуба не играли в плей-офф с сезона-2010/11, и на данный момент команда имеет лишь призрачные шансы на участие в Кубке Стэнли. «Баффало» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
На данный момент лидером Западной конференции является «Виннипег Джетс». Восточную конференцию возглавляет «Вашингтон Кэпиталз». Восемь лучших команд из каждой конференции по результатам регулярного чемпионата проходят в стадию плей-офф, при этом три лучших клуба из каждого дивизиона гарантированно получают место в плей-офф.