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«Сан-Хосе» шестой сезон подряд не вышел в плей-офф НХЛ

В сезоне-2024/25 «акулы» стали первой командой лиги, которая потеряла все шансы на выход в плей-офф.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Победа «Сент-Луиса» над «Анахаймом» (7:2) лишила «Шаркс» теоретических шансов на попадание в плей-офф НХЛ. «Сан-Хосе» с 45 очками располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Западной конференции и на 8-й позиции в Тихоокеанском дивизионе. В общем зачете НХЛ «Шаркс» также занимают последнее место.

В прошлом сезоне «акулы» заняли последнее место в лиге и получили право на общий первый выбор на драфте НХЛ-2024. Клуб выбрал форварда Макклина Селебрини. В последний раз клуб из Северной Калифорнии играл в плей-офф в сезоне-2018/19. Клуб «Сан-Хосе Шаркс» играет в НХЛ с 1991 года. Наивысшее достижение команды — выход в финал Кубка Стэнли в 2016 году. Калифорнийцы тогда в серии из 6 матчей уступили «Питтсбургу».

Самая продолжительная серия без выходов в решающий этап сезона — у «Баффало Сэйбрз». Хоккеисты этого клуба не играли в плей-офф с сезона-2010/11, и на данный момент команда имеет лишь призрачные шансы на участие в Кубке Стэнли. «Баффало» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

На данный момент лидером Западной конференции является «Виннипег Джетс». Восточную конференцию возглавляет «Вашингтон Кэпиталз». Восемь лучших команд из каждой конференции по результатам регулярного чемпионата проходят в стадию плей-офф, при этом три лучших клуба из каждого дивизиона гарантированно получают место в плей-офф.

Сан-Хосе
1:5
0:3, 0:0, 1:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
16.03.2025, 00:05 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Спенсер Карбери
Вратари
Георгий Романов
(Александр Георгиев)
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
1-й период
07:33
Дилан Строум
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
15:01
Тимоти Лильегрен
17:26
Алексей Протас
(Том Уилсон, Ларс Эллер)
18:55
Тэйлор Рэддиш
(Джон Карлсон, Пьер-Люк Дюбуа)
2-й период
27:08
Расмус Сандин
31:03
Марио Ферраро
34:56
Зак Остапчук
34:56
Том Уилсон
35:37
Ноа Грегор
35:37
Брендон Духайм
36:41
Марио Ферраро
37:36
Джейкоб Чикран
37:36
Джейкоб Чикран
3-й период
46:19
Маклин Селебрини
(Тайлер Тоффоли)
46:59
Тревор ван Римсдайк
(Эндрю Манджапане, Ларс Эллер)
50:54
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Пьер-Люк Дюбуа)
Лучшие игроки матча
Статистика
16
Штрафное время
16
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит