Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Детройт»

Всего в этом сезоне Овечкин провел 52 матча, в которых набрал 56 (34+22) очков. На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).