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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Детройт»

«Вашингтон» дома обыграл «Детройт» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Строум (7'), Пьер-Люк Дюбуа (49'), Том Уилсон (55') и Коннор Макмайкл (56'). Единственный результативный бросок у гостей на счету Дилана Ларкина (13').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в последнем голе своей команды и отметился результативной передачей. 39-летний россиянин провел на льду 15 минут 20 секунд, нанес один бросок в створ, сделал три силовых приема и закончил матч с положительной полезностью — «+1».

Всего в этом сезоне Овечкин провел 52 матча, в которых набрал 56 (34+22) очков. На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас отметился двумя результативными передачами. На счету 24-летнего белоруса в этом сезоне 68 сыгранных матчей, в которых он набрал 61 (29+32) очко.

«Вашингтон» выиграл семь из восьми последних матчей и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины» на 12 очков. В пятницу, 21 марта, «столичные» дома сыграют с «Филадельфией».

Вашингтон
4:1
1:1, 0:0, 3:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
19.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Тодд Маклеллан
Вратари
Логан Томпсон
Петр Мразек
1-й период
06:36
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Расмус Сандин)
12:28
Дилан Ларкин
(Бен Чиаро)
3-й период
48:16
Пьер-Люк Дюбуа
(Алексей Протас, Джейкоб Чикран)
54:21
Том Уилсон
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
55:27
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит