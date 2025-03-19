Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Детройт»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Строум (7'), Пьер-Люк Дюбуа (49'), Том Уилсон (55') и Коннор Макмайкл (56'). Единственный результативный бросок у гостей на счету Дилана Ларкина (13').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в последнем голе своей команды и отметился результативной передачей. 39-летний россиянин провел на льду 15 минут 20 секунд, нанес один бросок в створ, сделал три силовых приема и закончил матч с положительной полезностью — «+1».
Всего в этом сезоне Овечкин провел 52 матча, в которых набрал 56 (34+22) очков. На его счету 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас отметился двумя результативными передачами. На счету 24-летнего белоруса в этом сезоне 68 сыгранных матчей, в которых он набрал 61 (29+32) очко.
«Вашингтон» выиграл семь из восьми последних матчей и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины» на 12 очков. В пятницу, 21 марта, «столичные» дома сыграют с «Филадельфией».