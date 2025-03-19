Панарин вышел на девятое место по очкам в НХЛ среди россиян

Панарин забросил 30-ю шайбу в этом сезоне и продлил свою результативную серию до десяти матчей. Он стал вторым игроком в истории «Рейнджерс» и седьмым незадрафтованным хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось оформить подобную серию пять или более раз.