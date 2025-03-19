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Панарин вышел на девятое место по очкам в НХЛ среди россиян

«Калгари» на выезде обыграл «Рейнджерс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри (11') и Мэтт Коронато (19'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Артемия Панарина (2').

Панарин забросил 30-ю шайбу в этом сезоне и продлил свою результативную серию до десяти матчей. Он стал вторым игроком в истории «Рейнджерс» и седьмым незадрафтованным хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось оформить подобную серию пять или более раз.

Всего в этом сезоне Панарин провел 67 матчей, в которых набрал 73 (30+43) очка. Он стал вторым российским хоккеистом после капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которому удалось добраться до отметки в 30 голов в нынешнем сезоне.

Также Панарин вышел на чистое девятое место по очкам в НХЛ среди российских игроков, обогнав Вячеслава Козлова. На его счету 739 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 854 (295+559) очка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Рейнджерс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В пятницу, 21 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Торонто».

Рейнджерс
1:2
1:2, 0:0, 0:0
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
19.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17591 зритель
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Райан Гуска
Вратари
Игорь Шестеркин
Даниэл Владарж
1-й период
01:13
Артемий Панарин
(Урхо Вааканайнен, Уилл Куилль)
10:22
Назем Кадри
(Маккензи Уигар, Коннор Зари)
17:46
Мэтт Ремпе
18:03
Мэтт Коронато
(Назем Кадри, Маккензи Уигар)
2-й период
21:37
Брэйден Шнайдер
24:59
Джей Ти Миллер
24:59
Расмус Андерссон
29:18
Алексис Лафренье
32:43
Мартин Поспишил
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит