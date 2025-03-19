Панарин вышел на девятое место по очкам в НХЛ среди россиян

У гостей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри (11') и Мэтт Коронато (19'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Артемия Панарина (2').
Панарин забросил 30-ю шайбу в этом сезоне и продлил свою результативную серию до десяти матчей. Он стал вторым игроком в истории «Рейнджерс» и седьмым незадрафтованным хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось оформить подобную серию пять или более раз.
Всего в этом сезоне Панарин провел 67 матчей, в которых набрал 73 (30+43) очка. Он стал вторым российским хоккеистом после капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которому удалось добраться до отметки в 30 голов в нынешнем сезоне.
Также Панарин вышел на чистое девятое место по очкам в НХЛ среди российских игроков, обогнав Вячеслава Козлова. На его счету 739 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 854 (295+559) очка.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.
«Рейнджерс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В пятницу, 21 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Торонто».