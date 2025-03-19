Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» разгромить «Юту»

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил седьмую шайбу в этом сезоне, прервав свою затяжную 24-матчевую безголевую серию. Всего на счету 23-летнего россиянина 68 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 22 (7+15) очка.