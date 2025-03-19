Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» разгромить «Юту»

У хозяев дубль оформил Зак Хайман (16', 28'), еще по одной шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (13'), Коннор Макдэвид (20'), Василий Подколзин (30'), Маттиас Экхольм (41') и Виктор Арвидссон (43'). У гостей единственный результативный бросок нанес Шон Дурзи (37').
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил седьмую шайбу в этом сезоне, прервав свою затяжную 24-матчевую безголевую серию. Всего на счету 23-летнего россиянина 68 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 22 (7+15) очка.
«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 21 марта, «нефтяники» дома сыграют против «Виннипега».
Другие результаты игрового дня:
«Айлендерс» на выезде победил «Питтсбург» (4:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.
«Даллас» дома обыграл «Анахайм» (4:3 ОТ). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей.
«Сиэтл» на выезде обыграл «Чикаго» (6:2). Белорусский защитник «Чикаго» Артем Левшунов отметился результативной передачей.
«Ванкувер» дома победил «Виннипег» (6:2). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей.