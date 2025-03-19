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Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» разгромить «Юту»

«Эдмонтон» дома разгромил «Юту» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Зак Хайман (16', 28'), еще по одной шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (13'), Коннор Макдэвид (20'), Василий Подколзин (30'), Маттиас Экхольм (41') и Виктор Арвидссон (43'). У гостей единственный результативный бросок нанес Шон Дурзи (37').

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил седьмую шайбу в этом сезоне, прервав свою затяжную 24-матчевую безголевую серию. Всего на счету 23-летнего россиянина 68 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 22 (7+15) очка.

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 21 марта, «нефтяники» дома сыграют против «Виннипега».

Другие результаты игрового дня:

«Айлендерс» на выезде победил «Питтсбург» (4:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

«Даллас» дома обыграл «Анахайм» (4:3 ОТ). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей.

«Сиэтл» на выезде обыграл «Чикаго» (6:2). Белорусский защитник «Чикаго» Артем Левшунов отметился результативной передачей.

«Ванкувер» дома победил «Виннипег» (6:2). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

Эдмонтон
7:1
3:0, 2:1, 2:0
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
19.03.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Андре Туриньи
Вратари
Кэлвин Пикар
Джексон Стаубер
(Карел Веймелка)
1-й период
12:02
Дарнелл Нерс
12:28
Райан Нюджент-Хопкинс
13:11
Джек Макбэйн
15:14
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
17:24
Зак Хаймэн
19:32
Дарнелл Нерс
19:32
Джек Макбэйн
19:56
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Маттиас Экхольм)
2-й период
27:41
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Маттиас Экхольм)
29:53
Василий Подколзин
(Райан Нюджент-Хопкинс)
31:11
Иэн Коул
34:22
Джейк Уолман
36:26
Шон Дурзи
(Майкл Карконе, Логан Кули)
3-й период
40:33
Маттиас Экхольм
(Зак Хаймэн)
42:36
Виктор Арвидссон
46:50
Иэн Коул
Статистика
11
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит