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Алексей Протас побил рекорд по очкам в НХЛ среди белорусов

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас стал автором нового рекорда по очкам за один регулярный чемпионат НХЛ среди белорусов. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Минувшей ночью 24-летний хоккеист отметился двумя результативными передачами в домашнем матче против «Детройта» (4:1). Всего на счету Протаса в этом сезоне 68 сыгранных матчей, в которых он набрал 61 (29+32) очко.

Протас побил рекорд по результативным действиям за один регулярный чемпионат НХЛ среди белорусов. Он превзошел результат нападающего «Калгари» Егора Шаранговича, который в прошлом сезоне отыграл все 82 матча и набрал 59 (31+28) очков.

Ранее отметки в 50 набранных очков за сезон НХЛ достигали Михаил Грабовский (дважды), братья Андрей и Сергей Костицыны, а также Владимир Цыплаков.

До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 14 матчей. Таким образом, Протас в этом сезоне может несколько раз обновить свое достижение и преодолеть отметку в 70 очков.

Стоит отметить, что Протас также является лидером сезона среди всех игроков НХЛ по показателю полезности — «+42».

На данный момент в НХЛ помимо Протаса и Шаранговича выступают еще пять белорусов: защитники Владислав Колячонок («Питтсбург»), Илья Соловьев («Калгари»), Артем Левшунов («Чикаго»), а также вратарь Алексей Колосов («Филадельфия»).

Вашингтон
4:1
1:1, 0:0, 3:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
19.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Тодд Маклеллан
Вратари
Логан Томпсон
Петр Мразек
1-й период
06:36
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Расмус Сандин)
12:28
Дилан Ларкин
(Бен Чиаро)
3-й период
48:16
Пьер-Люк Дюбуа
(Алексей Протас, Джейкоб Чикран)
54:21
Том Уилсон
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
55:27
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит