Алексей Протас побил рекорд по очкам в НХЛ среди белорусов

Минувшей ночью 24-летний хоккеист отметился двумя результативными передачами в домашнем матче против «Детройта» (4:1). Всего на счету Протаса в этом сезоне 68 сыгранных матчей, в которых он набрал 61 (29+32) очко.
Протас побил рекорд по результативным действиям за один регулярный чемпионат НХЛ среди белорусов. Он превзошел результат нападающего «Калгари» Егора Шаранговича, который в прошлом сезоне отыграл все 82 матча и набрал 59 (31+28) очков.
Ранее отметки в 50 набранных очков за сезон НХЛ достигали Михаил Грабовский (дважды), братья Андрей и Сергей Костицыны, а также Владимир Цыплаков.
До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 14 матчей. Таким образом, Протас в этом сезоне может несколько раз обновить свое достижение и преодолеть отметку в 70 очков.
Стоит отметить, что Протас также является лидером сезона среди всех игроков НХЛ по показателю полезности — «+42».
На данный момент в НХЛ помимо Протаса и Шаранговича выступают еще пять белорусов: защитники Владислав Колячонок («Питтсбург»), Илья Соловьев («Калгари»), Артем Левшунов («Чикаго»), а также вратарь Алексей Колосов («Филадельфия»).