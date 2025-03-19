«Оскорбление и измена». Доминик Гашек — об идее Путина и Трампа

Олимпийский чемпион Доминик Гашек в социальных сетях подверг критике президента США Дональда Трампа из-за его согласия с главой России Владимиром Путиным по поводу проведения матча между сборными НХЛ и КХЛ.
«Оскорбление своих сограждан (в данном случае американских хоккеистов, которые в основном играют в НХЛ) для оправдания страшных преступлений может считаться не только государственной изменой, но и преступлением со стороны американского президента Дональда Трампа», — написал Гашек.
Доминик Гашек — олимпийский чемпион Нагано 1998 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Также чех является шестикратным обладателем Везины Трофи (все — в составе «Баффало Сейбрз») — награды, вручаемой лучшему голкиперу НХЛ.
Гашек известен своими резкими высказываниями в адрес России после начала военных действий на Украине. Он неоднократно призывал НХЛ и другие международные организации полностью отстранить российских спортсменов от соревнований. Во время профессиональной карьеры он в том числе выступал за московский «Спартак» в сезоне-2010/11.