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«Оскорбление и измена». Доминик Гашек — об идее Путина и Трампа

Известный в прошлом хоккейный вратарь Доминик Гашек высказался о переговорах президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Олимпийский чемпион Доминик Гашек в социальных сетях подверг критике президента США Дональда Трампа из-за его согласия с главой России Владимиром Путиным по поводу проведения матча между сборными НХЛ и КХЛ.

«Оскорбление своих сограждан (в данном случае американских хоккеистов, которые в основном играют в НХЛ) для оправдания страшных преступлений может считаться не только государственной изменой, но и преступлением со стороны американского президента Дональда Трампа», — написал Гашек.

Доминик Гашек — олимпийский чемпион Нагано 1998 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Также чех является шестикратным обладателем Везины Трофи (все — в составе «Баффало Сейбрз») — награды, вручаемой лучшему голкиперу НХЛ.

Гашек известен своими резкими высказываниями в адрес России после начала военных действий на Украине. Он неоднократно призывал НХЛ и другие международные организации полностью отстранить российских спортсменов от соревнований. Во время профессиональной карьеры он в том числе выступал за московский «Спартак» в сезоне-2010/11.