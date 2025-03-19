«Оскорбление и измена». Доминик Гашек — об идее Путина и Трампа

Гашек известен своими резкими высказываниями в адрес России после начала военных действий на Украине. Он неоднократно призывал НХЛ и другие международные организации полностью отстранить российских спортсменов от соревнований. Во время профессиональной карьеры он в том числе выступал за московский «Спартак» в сезоне-2010/11.