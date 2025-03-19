Мама Овечкина рассказала о любимых блюдах хоккеиста

Татьяна Овечкина рассказала о любимой еде российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и похвалила кулинарные способности его супруги Анастасии Шубской.
— Какое у Саши любимое блюдо?
— Голубцы, пельмени, тефтели. Настя их готовит очень вкусно.
— Что тяжелее — быть мамой Александра Овечкина или бабушкой внуков?
— Очень хорошо и легко быть и мамой, и бабушкой. Я желаю всем родителям иметь таких замечательных сыновей, чтобы у них все получалось по жизни, сбывались бы все их желания. Пусть все сбудется у детей, а родители им помогут, — приводит слова Татьяны Овечкиной «Матч ТВ».
Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу 1976 и 1980 годов. Накануне у Овечкина спросили на тренировочном катке: «Какая ваша любимая спортсменка на все времена?» Он ответил: «Конечно же, мама!».