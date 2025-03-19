Мама Овечкина рассказала о любимых блюдах хоккеиста

— Очень хорошо и легко быть и мамой, и бабушкой. Я желаю всем родителям иметь таких замечательных сыновей, чтобы у них все получалось по жизни, сбывались бы все их желания. Пусть все сбудется у детей, а родители им помогут, — приводит слова Татьяны Овечкиной «Матч ТВ».