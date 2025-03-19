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Мама Овечкина рассказала о любимых блюдах хоккеиста

19 марта олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина отмечает свой 75-й день рождения.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Татьяна Овечкина рассказала о любимой еде российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и похвалила кулинарные способности его супруги Анастасии Шубской.

— Какое у Саши любимое блюдо?

— Голубцы, пельмени, тефтели. Настя их готовит очень вкусно.

— Что тяжелее — быть мамой Александра Овечкина или бабушкой внуков?

— Очень хорошо и легко быть и мамой, и бабушкой. Я желаю всем родителям иметь таких замечательных сыновей, чтобы у них все получалось по жизни, сбывались бы все их желания. Пусть все сбудется у детей, а родители им помогут, — приводит слова Татьяны Овечкиной «Матч ТВ».

Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу 1976 и 1980 годов. Накануне у Овечкина спросили на тренировочном катке: «Какая ваша любимая спортсменка на все времена?» Он ответил: «Конечно же, мама!».

Вашингтон
4:1
1:1, 0:0, 3:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
19.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Тодд Маклеллан
Вратари
Логан Томпсон
Петр Мразек
1-й период
06:36
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Расмус Сандин)
12:28
Дилан Ларкин
(Бен Чиаро)
3-й период
48:16
Пьер-Люк Дюбуа
(Алексей Протас, Джейкоб Чикран)
54:21
Том Уилсон
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
55:27
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит