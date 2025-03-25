Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Айлендерс»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Пьер Энгвалль (14'), Кайл Палмьери (19') и Андерс Ли (40'). У гостей забивали Адам Фантилли (26'), Бун Дженнер (38') и Кирилл Марченко (53'). Победу гостям принес точный бросок Фантилли в серии буллитов.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 26-ю шайбу в этом сезоне и был признан второй звездой матча. На счету 24-летнего россиянина 67 сыгранных матчей, в которых он набрал 63 (26+37) очка.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в голе Марченко и отметился результативной передачей. На счету 28-летнего россиянина 70 сыгранных матчей, в которых он набрал 30 (7+23) очков.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а также парировал один из двух послематчевых буллитов.
«Коламбус» прервал серию из шести поражений подряд и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 29 марта, «мундиры» дома сыграют с «Ванкувером».
«Айлендерс» занимает девятое место на Востоке. В четверг, 27 марта, «островитяне» также сыграют с «Ванкувером».
В другом матче игрового дня «Детройт» на выезде обыграл «Юту» (5:1). Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.