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Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Айлендерс»

«Коламбус» на выезде обыграл «Айлендерс» (4:3 Б) в матче регулярного сезона НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Пьер Энгвалль (14'), Кайл Палмьери (19') и Андерс Ли (40'). У гостей забивали Адам Фантилли (26'), Бун Дженнер (38') и Кирилл Марченко (53'). Победу гостям принес точный бросок Фантилли в серии буллитов.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 26-ю шайбу в этом сезоне и был признан второй звездой матча. На счету 24-летнего россиянина 67 сыгранных матчей, в которых он набрал 63 (26+37) очка.

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в голе Марченко и отметился результативной передачей. На счету 28-летнего россиянина 70 сыгранных матчей, в которых он набрал 30 (7+23) очков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а также парировал один из двух послематчевых буллитов.

«Коламбус» прервал серию из шести поражений подряд и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 29 марта, «мундиры» дома сыграют с «Ванкувером».

«Айлендерс» занимает девятое место на Востоке. В четверг, 27 марта, «островитяне» также сыграют с «Ванкувером».

В другом матче игрового дня «Детройт» на выезде обыграл «Юту» (5:1). Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

Айлендерс
3:4
2:0, 1:2, 0:1, 0:0
Б
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
25.03.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 14158 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Дин Эвасон
Вратари
Илья Сорокин
Элвис Мерзликинс
1-й период
13:16
Пьер Энгвалль
(Энтони Деанджело, Адам Боквист)
18:41
Кайл Палмиери
(Райан Пулок, Бо Хорват)
2-й период
21:33
Дэймон Северсон
25:31
Адам Фантилли
(Данте Фаббро, Элвис Мерзликинс)
36:58
Джастин Дэнфорт
37:13
Бун Дженнер
(Шон Монахэн)
39:12
Андерс Ли
(Адам Боквист, Майк Райлли)
39:12
Командный штраф
3-й период
41:39
Адам Пелек
52:56
Кирилл Марченко
(Шон Монахэн, Иван Проворов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Адам Фантилли
(Коламбус)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит