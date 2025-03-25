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Одноклубник рассказал о необычной традиции Овечкина после матчей

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум рассказал о необычной традиции капитана команды Александра Овечкина, ведущего погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Об этом сообщает RMNB.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Он забирает практически все с собой, после того как забрасывает шайбы, особенно теперь, оставляет это у себя и хранит в своем музее или еще где-то — мы точно не знаем, что он со всем этим делает. Уверен, однажды нам все станет известно. Но он забирает все свои джерси. А если ты отдаешь ему голевую передачу, то должен подписать его джерси. Он сохраняет все», — сказал Строум.

На данный момент на счету Овечкина 888 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание 39-летнего россиянина от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет шесть шайб. До конца регулярного сезона «Вашингтону» осталось сыграть 12 матчей.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины» на 12 очков. В четверг, 26 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Виннипегом».