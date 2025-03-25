Одноклубник рассказал о необычной традиции Овечкина после матчей

«Он забирает практически все с собой, после того как забрасывает шайбы, особенно теперь, оставляет это у себя и хранит в своем музее или еще где-то — мы точно не знаем, что он со всем этим делает. Уверен, однажды нам все станет известно. Но он забирает все свои джерси. А если ты отдаешь ему голевую передачу, то должен подписать его джерси. Он сохраняет все», — сказал Строум.