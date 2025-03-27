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Торторелла уволен с поста главного тренера «Филадельфии»

Известный хоккейный специалист Джон Торторелла уволен с поста главного тренера «Филадельфии Флайерз», сообщает пресс-служба «лётчиков».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Исполняющим обязанности наставника «Филадельфии Флайерз» стал Брэд Шоу.

«Сегодня я принял очень трудное решение уволить Джона с поста главного тренера нашего клуба. Торторелла сыграл важную роль в нашей перестройке. Он задал стандарт игры и заново установил, что значит быть игроком “Флайерз”. Страсть Джона на скамейке запасных могла сравниться только с его благотворительной работой в нашем сообществе. Поскольку мы переходим к следующей главе этой перестройки, я чувствовал, что это лучший путь для нашей команды вперёд. Я хотел бы поблагодарить Джона за его неустанную работу и преданность организации», — заявил генеральный менеджер команды Дэниель Бриер.

За свою тренерскую карьеру 66-летний Джон Торторелла возглавлял клубы «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», с последним выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. Такжеон является двукратным обладателем «Джек Адамс Эворд», приза лучшему тренеру года в НХЛ.

«Филадельфия» после 73 матчей имеет в активе 65 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Востока. В клубе играют три игрока из России — вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и форвард Матвей Мичков.