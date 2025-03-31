Самые известные семьи в истории профессионального спорта

Представляем вам пять самых семей в истории спорта, чьи достижения впечатляют и вдохновляют.
1. Семья Саттеров: хоккейная династия
Если бы существовал «Оскар» за самую хоккейную семью, Саттеры наверняка получили бы его. Шесть братьев Саттеров — Брент, Брайан, Дэррил, Дуэйн, Рич и Рон — все играли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Но на этом их вклад не закончился: их сыновья продолжили семейную традицию, делая фамилию Саттер синонимом хоккея.
Они стали самой результативной семьей в истории НХЛ. В совокупности все члены семьи, игравшие в лиге, набрали 3217 очков. Всего хоккеем занимались восемь членов этой семьи. Самым успешными можно назвать Брента и Дуэйна, которые вместе играли за «Нью-Йорк Айлендерс» в 1980-х, когда те выиграли четыре Кубка Стэнли подряд. Дэррил Саттер стал тренером вместе с которым «Лос-Анджелес Кингз» дважды завоевал Кубок Стэнли в 2012 и 2014 году.
2. Семья Уильямс: теннисные королевы
Сестры Серена и Винус Уильямс — настоящие королевы тенниса. Их отец, Ричард Уильямс, с раннего детства тренировал дочерей на общественных кортах Комптона, Калифорния. Результат? 30 титулов «Большого шлема» на двоих и доминирование в женском теннисе на протяжении двух десятилетий. На счету Серены 23 титула «Большого шлема», она стала легендой WTA как раз тогда, когда женский теннис только набирал обороты.
У Винус и Серены есть еще одна сестра — Исха Уильямс. Она не стала теннисисткой, но работает в спортивном менеджменте.
3. Семья Мэннинг: квотербеки по наследству
В американском футболе фамилия Мэннинг ассоциируется с выдающимися квотербеками. Отец, Арчи Мэннинг, был звездой НФЛ в 1970-х, выступал за «Нью-Орлеан Сэйнтс». Его сыновья, Пейтон и Элай Мэннинг, пошли по его стопам, выиграв на двоих четыре Супербоула и установив множество рекордов. Пейтон — легенда «Индианаполиса Кольтс» и «Денвер Бронкос».
Купер Мэннинг тоже мог стать звездой, но слишком рано завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Зато на смену уже подрастает его сын, который, конечно, занимается американским футболом.
4. Семья Шумахеров: скорость в крови
Михаэль Шумахер — семикратный чемпион Формулы-1, его имя стало синонимом скорости и мастерства. Его младший брат, Ральф Шумахер, также успешно выступал в Формуле-1, одержав шесть побед. А теперь их наследие продолжает сын Михаэля, Мик Шумахер, который дебютировал в Формуле-1 в 2021 году.
Да, Мику сложно даже приблизиться к достижениям отца и дяди, но он к этому и не стремится. Молодой автогонщик занимается любимым делом, напоминая любителем автоспорта, кто такие Шумахеры. После страшной травмы о Михаэле давно нет новостей. По информации в СМИ, экс-спортсмен не может передвигаться самостоятельно.
5. Семья Клюйвертов: голландская футбольная династия
Патрик Клюйверт — легенда голландского футбола, известный своими выступлениями за «Аякс», «Барселону» и сборную Нидерландов еще в 90-х и 2000-х годах. Клюйверт был частью золотого поколения «Аякса» 1990-х годов. В 1998 году Клюйверт отправился в «Барселону», где сразу же закрепился в основе и вместе с Ривалдо и Луишем Фигу сформировал мощный атакующий треугольник. Его сын, Джастин Клюйверт, продолжает семейную традицию, играя на высоком уровне в европейских клубах и сборной.