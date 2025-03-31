Самые известные семьи в истории профессионального спорта

Они стали самой результативной семьей в истории НХЛ. В совокупности все члены семьи, игравшие в лиге, набрали 3217 очков. Всего хоккеем занимались восемь членов этой семьи. Самым успешными можно назвать Брента и Дуэйна, которые вместе играли за «Нью-Йорк Айлендерс» в 1980-х, когда те выиграли четыре Кубка Стэнли подряд. Дэррил Саттер стал тренером вместе с которым «Лос-Анджелес Кингз» дважды завоевал Кубок Стэнли в 2012 и 2014 году.