Овечкин забил 892-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — две шайбы

Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся семи матчах нужно забросить еще три шайбы.