Овечкин забил 892-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — две шайбы

У хозяев дубль оформил Джексон Блейк (11', 47'), еще по одной шайбе забросили Шон Уокер (7'), Сет Джарвис (14') и Логан Станковен (30'). У гостей единственный результативный бросок на счету Александра Овечкина (40').
Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся семи матчах нужно забросить еще три шайбы.
В этом матче Овечкин провел на льду 20 минут 10 секунд, реализовал большинство, нанес четыре броска в створ ворот, трижды бросил мимо ворот и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-1».
На счету Овечкина в этом сезоне после 59 сыгранных матчей 66 (39+27) набранных очка. Текущая голевая серия 39-летнего россиянина составляет три матча.
Матч с «Каролиной» стал для Овечкина 1485-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 27-е место по этому показателю, обойдя действующего главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора. Следующая цель Овечкина — Уэйн Гретцки, на счету которого 1487 матчей.
«Вашингтон» проиграл три из четырех последних матчей и не сумел выйти в лидеры сводной турнирной таблицы регулярного чемпионата НХЛ. Отставание «столичных» от лидирующего «Виннипега» составляет один балл. В субботу, 5 апреля, «Вашингтон» дома сыграет с «Чикаго».