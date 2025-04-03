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Гол и два паса Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

«Рейнджерс» дома обыграл «Миннесоту» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Брэйден Шнайдер (13'), К'Андре Миллер (23'), Крис Крайдер (28') и Артемий Панарин (39'). У гостей забивали Густав Нюквист (9'), Брок Фэйбер (15'), Маркус Юханссон (30') и Марко Росси (41'). Победу «Рейнджерс» на 24-й секунде овертайма принес точный бросок Винсента Трочека.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин также отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. На счету 33-летнего россиянина 73 сыгранных матчей, в которых он набрал 82 (34+48) очка. Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 из 24 бросков по своим воротам и одержал 21-ю победу в этом сезоне.

«Рейнджерс» выиграл второй матч подряд и вплотную приблизились к зоне плей-офф. В субботу, 5 апреля, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Нью-Джерси».

Рейнджерс
5:4
1:2, 3:1, 0:1
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
3.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17492 зрителя
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Джон Хайнс
Вратари
Игорь Шестеркин
Филип Густавссон
1-й период
08:15
Алексис Лафренье
09:00
Густав Нюквист
(Маркус Юханссон, Матс Зуккарелло)
12:45
Брэйден Шнайдер
(Урхо Вааканайнен, Артемий Панарин)
15:00
Брок Фэйбер
(Маркус Юханссон, Фредерик Годро)
2-й период
22:51
К`Андре Миллер
(Уильям Борген, Джей Ти Миллер)
27:21
Крис Крайдер
28:46
Мэтт Болди
29:50
Маркус Юханссон
(Густав Нюквист, Брок Фэйбер)
38:56
Артемий Панарин
3-й период
40:22
Марко Росси
(Мэтт Болди)
49:01
Уилл Куилль
50:46
Райан Хартман
52:23
Маркус Юханссон
55:52
Маркус Фолиньо
Овертайм
60:24
Винс Трочек
(Артемий Панарин, К`Андре Миллер)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит