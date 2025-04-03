Гол и два паса Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин также отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. На счету 33-летнего россиянина 73 сыгранных матчей, в которых он набрал 82 (34+48) очка. Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.