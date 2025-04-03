Гол и два паса Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Брэйден Шнайдер (13'), К'Андре Миллер (23'), Крис Крайдер (28') и Артемий Панарин (39'). У гостей забивали Густав Нюквист (9'), Брок Фэйбер (15'), Маркус Юханссон (30') и Марко Росси (41'). Победу «Рейнджерс» на 24-й секунде овертайма принес точный бросок Винсента Трочека.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин также отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. На счету 33-летнего россиянина 73 сыгранных матчей, в которых он набрал 82 (34+48) очка. Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 из 24 бросков по своим воротам и одержал 21-ю победу в этом сезоне.
«Рейнджерс» выиграл второй матч подряд и вплотную приблизились к зоне плей-офф. В субботу, 5 апреля, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Нью-Джерси».