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Гол Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Колорадо»

«Колорадо» на выезде обыграл «Чикаго» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Reaves/Getty Images

У хозяев заброшенными шайбами отметились Илья Михеев (15') и Коннор Мерфи (29'), у гостей — Кейл Макар (50') и Мартин Нечас (60'). Победу «Колорадо» в серии буллитов принес точный бросок Арттури Лехконена.

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил 18-ю шайбу в этом сезоне. На счету 30-летнего россиянина после 73 сыгранных матчей 32 (18+14) набранных очка.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в обеих шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. На счету 30-летнего россиянина после 38 сыгранных матчей 32 (19+13) набранных очка.

«Колорадо» выиграл семь из десяти последних матчей и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 4 апреля, «лавины» дома сыграют с «Коламбусом».

«Чикаго» проиграл четвертый матч подряд и занимает предпоследнее, 15-е месте на Западе. В субботу, 5 апреля, «ястребы» на выезде сыграют с «Вашингтоном».

В другом матче игрового дня «Торонто» дома обыграл «Флориду» (3:2). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

Чикаго
2:3
1:0, 1:0, 0:2, 0:0
Б
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
3.04.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Джаред Беднар
Вратари
Спенсер Найт
Скотт Уэджвуд
1-й период
14:17
Ник Фолиньо
14:39
Илья Михеев
(Франк Назар, Коннор Мерфи)
2-й период
24:34
Командный штраф
28:17
Коннор Мерфи
(Коннор Бедард, Итэн дель Мастро)
30:29
Лэндон Слаггерт
37:27
Валерий Ничушкин
3-й период
42:28
Лэндон Слаггерт
49:17
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон, Валерий Ничушкин)
52:41
Арттури Лехконен
56:18
Нэйтан Маккиннон
59:49
Мартин Нечас
(Кэйл Макар, Брок Нельсон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Арттури Лехконен
(Колорадо)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит