Гол Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Колорадо»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Илья Михеев (15') и Коннор Мерфи (29'), у гостей — Кейл Макар (50') и Мартин Нечас (60'). Победу «Колорадо» в серии буллитов принес точный бросок Арттури Лехконена.
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил 18-ю шайбу в этом сезоне. На счету 30-летнего россиянина после 73 сыгранных матчей 32 (18+14) набранных очка.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в обеих шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. На счету 30-летнего россиянина после 38 сыгранных матчей 32 (19+13) набранных очка.
«Колорадо» выиграл семь из десяти последних матчей и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 4 апреля, «лавины» дома сыграют с «Коламбусом».
«Чикаго» проиграл четвертый матч подряд и занимает предпоследнее, 15-е месте на Западе. В субботу, 5 апреля, «ястребы» на выезде сыграют с «Вашингтоном».
В другом матче игрового дня «Торонто» дома обыграл «Флориду» (3:2). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.