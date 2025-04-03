Вратарь «Каролины»: вы не играли в НХЛ, если вам не забивал Овечкин

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «Каролины». Овечкин забил единственный гол своей команды, поразив ворота датчанина в большинстве своим фирменным щелчком из левого круга вбрасывания. Для Андерсена это уже десятая пропущенная шайба от капитана «Вашингтона».
«Вы не играли в НХЛ, если вам не забивал Ови. Если позволить Овечкину пробить из его офиса, он, скорее всего, забьет. Я думаю, что почти все знали, что он забьет. У него крутой удар и дар забивать. Сейчас к нему и его команде приковано много внимания по праву. Он был чертовски классным игроком в течение 20 лет, так что все это заслуживает внимания, и все внимание, которое он получает — это здорово.
Но у нас есть работа, и мы сосредоточились на этой игре, чтобы выйти и сыграть в наш хоккей против действительно хорошего соперника. Они ведь играют не просто для того, чтобы забил Овечкин. Они играют для команды. Мы выложились по полной и сразу же были вознаграждены и получили командное преимущество. В концовке было немного глупого хоккея, но мы были рады забить еще», — сказал Андерсен.
Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся семи матчах нужно забросить еще три шайбы.
«Вашингтон» проиграл три из четырех последних матчей и упустил возможность выйти в лидеры сводной турнирной таблицы регулярного чемпионата НХЛ. Отставание «столичных» от лидирующего «Виннипега» составляет один балл. В субботу, 5 апреля, «Вашингтон» дома сыграет с «Чикаго».