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Вратарь «Каролины»: вы не играли в НХЛ, если вам не забивал Овечкин

Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен отреагировал на гол, пропущенный от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «Каролины». Овечкин забил единственный гол своей команды, поразив ворота датчанина в большинстве своим фирменным щелчком из левого круга вбрасывания. Для Андерсена это уже десятая пропущенная шайба от капитана «Вашингтона».

«Вы не играли в НХЛ, если вам не забивал Ови. Если позволить Овечкину пробить из его офиса, он, скорее всего, забьет. Я думаю, что почти все знали, что он забьет. У него крутой удар и дар забивать. Сейчас к нему и его команде приковано много внимания по праву. Он был чертовски классным игроком в течение 20 лет, так что все это заслуживает внимания, и все внимание, которое он получает — это здорово.

Но у нас есть работа, и мы сосредоточились на этой игре, чтобы выйти и сыграть в наш хоккей против действительно хорошего соперника. Они ведь играют не просто для того, чтобы забил Овечкин. Они играют для команды. Мы выложились по полной и сразу же были вознаграждены и получили командное преимущество. В концовке было немного глупого хоккея, но мы были рады забить еще», — сказал Андерсен.

Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся семи матчах нужно забросить еще три шайбы.

«Вашингтон» проиграл три из четырех последних матчей и упустил возможность выйти в лидеры сводной турнирной таблицы регулярного чемпионата НХЛ. Отставание «столичных» от лидирующего «Виннипега» составляет один балл. В субботу, 5 апреля, «Вашингтон» дома сыграет с «Чикаго».

Каролина
5:1
3:0, 1:1, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
3.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18908 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Спенсер Карбери
Вратари
Фредерик Андерсен
Логан Томпсон
(Чарли Линдгрен)
1-й период
06:14
Шон Уокер
09:29
Ларс Эллер
10:11
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Шейн Гостисбеер)
13:05
Расмус Сандин
13:21
Сет Джарвис
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
14:41
Шейн Гостисбеер
17:43
Тэйлор Холл
19:22
Коннор Макмайкл
2-й период
26:57
Пьер-Люк Дюбуа
29:27
Логан Стэнковен
(Джек Рословик)
31:46
Шейн Гостисбеер
31:46
Эндрю Манджапане
38:27
Тэйлор Холл
39:04
Брент Бернс
39:25
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
3-й период
46:20
Джейкоб Чикран
46:55
Джексон Блэйк
(Сет Джарвис)
51:39
Сет Джарвис
51:39
Дилан Строум
51:39
Дилан Строум
52:58
Логан Стэнковен
52:58
Логан Стэнковен
52:58
Том Уилсон
52:58
Том Уилсон
52:58
Том Уилсон
54:26
Марк Янковски
54:26
Тайсон Джост
54:26
Марк Янковски
54:26
Марк Янковски
54:26
Тайсон Джост
54:26
Ник Дауд
54:26
Ник Дауд
54:26
Брендон Духайм
54:26
Брендон Духайм
54:38
Джален Чатфилд
54:38
Джален Чатфилд
54:38
Коннор Макмайкл
54:38
Коннор Макмайкл
54:38
Коннор Макмайкл
Лучшие игроки матча
Статистика
68
Штрафное время
74
8
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит