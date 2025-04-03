Овечкин объяснил четвертое поражение «Вашингтона» за восемь дней

В конце второго периода Овечкин забил единственный гол своей команды, поразив ворота «Каролины» в большинстве фирменным щелчком из левого круга вбрасывания.
«Разумеется, мы знали, что матч будет тяжелым и скоростным. Просто это второй матч за два дня. Соперник реализовал свои моменты в начале игры, у нас были шансы во втором периоде, но, к сожалению, забили только один гол. В таких встречах важно использовать любую возможность. Вратари сыграли отлично. В третьем периоде мы сражались до конца. Возможно, впереди нас ждет встреча с “Каролиной” в плей-офф», — сказал Овечкин.
Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся семи матчах нужно забросить еще три шайбы.
«Вашингтон» проиграл четыре из пяти последних матчей и упустил возможность выйти в лидеры сводной турнирной таблицы регулярного чемпионата НХЛ. Отставание «столичных» от лидирующего «Виннипега» составляет один балл. В субботу, 5 апреля, «Вашингтон» дома сыграет с «Чикаго».