Овечкин объяснил четвертое поражение «Вашингтона» за восемь дней

«Разумеется, мы знали, что матч будет тяжелым и скоростным. Просто это второй матч за два дня. Соперник реализовал свои моменты в начале игры, у нас были шансы во втором периоде, но, к сожалению, забили только один гол. В таких встречах важно использовать любую возможность. Вратари сыграли отлично. В третьем периоде мы сражались до конца. Возможно, впереди нас ждет встреча с “Каролиной” в плей-офф», — сказал Овечкин.