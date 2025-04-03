Овечкин обогнал Маска по числу упоминаний в новостях в марте

Как сообщают «Дзен Новости», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в марте 2025 года обогнал по количеству упоминаний в новостях Илона Маска.
«В марте 2025 года число публикаций про хоккеиста Александра Овечкина в СМИ увеличилось в 1,5 раза по сравнению с февралем и составило 5809 в сравнении с 3826 месяцем ранее. По этому показателю он опередил не только российских и зарубежных спортсменов, но и популярных общественных деятелей и предпринимателей. Так, по количеству упоминаний в новостях Овечкин обошел Илона Маска на 10%», — говорится в сообщении «Дзена».
Там же отметили, что хоккеиста упоминали в СМИ в 1,6 раза чаще, чем футболиста Артема Дзюбу, и в 6,3 раза чаще, чем Лионеля Месси.
Накануне Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся семи матчах нужно забросить еще три шайбы. На счету Овечкина в этом сезоне после 59 сыгранных матчей 66 (39+27) набранных очка. Текущая голевая серия 39-летнего россиянина составляет три матча.