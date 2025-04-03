Роднина назвала болезненный пробел в карьере Овечкина

— Считаете ли вы Овечкина сильнейшим российским спортсменом?
— Если говорить конкретно о хоккее, то по результатам, получается, что Овечкин сильнейший хоккеист. Единственный болезненный его пробел — Олимпийские игры. У него нет звания олимпийского чемпиона, если говорить о сильнейших. У него есть много других званий, очень заслуженных и высоких. Но победы на Олимпиаде нет. Когда мы сравниваем спортсменов, мы делаем это по каким‑то параметрам. В рейтинге олимпийских видов спорта надо смотреть, какие у тебя награды, сколько их и какого они уровня, — сказала Роднина «Матч ТВ».
Александр Овечкин в составе сборной России был участником трех Олимпийских игр — в 2006, 2010 и 2014 годах. Наивысшим достижением на турнире для команды с участием Овечкина стал выход в полуфинал в 2006 году. Хоккеист три раза становился чемпионом мира вместе с национальной командой — в 2008, 2012 и 2014 годах.
Накануне Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся семи матчах нужно забросить еще три шайбы. На счету хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» в этом сезоне после 59 сыгранных матчей 66 (39+27) набранных очка. Текущая голевая серия 39-летнего россиянина составляет три матча.