Роднина назвала болезненный пробел в карьере Овечкина

— Если говорить конкретно о хоккее, то по результатам, получается, что Овечкин сильнейший хоккеист. Единственный болезненный его пробел — Олимпийские игры. У него нет звания олимпийского чемпиона, если говорить о сильнейших. У него есть много других званий, очень заслуженных и высоких. Но победы на Олимпиаде нет. Когда мы сравниваем спортсменов, мы делаем это по каким‑то параметрам. В рейтинге олимпийских видов спорта надо смотреть, какие у тебя награды, сколько их и какого они уровня, — сказала Роднина «Матч ТВ».