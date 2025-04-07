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Гретцки призвал владельца «Вашингтона» подарить Овечкину «Роллс Ройс»

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки призвал владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса подарить Александру Овечкину автомобиль «Роллс Ройс» в честь его снайперского рекорда.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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В воскресном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и закрепил за собой звание лучшего бомбардира в истории лиги, превзойдя рекорд Гретцки (894).

В своей торжественной речи 64-летний канадец отметил, что в 1994 году, когда он установил снайперский рекорд по голам, ему подарили лимитированный кабриолет Rolls-Royce Corniche IV.

«Мистер Леонсис, поздравляю. Когда я установил рекорд, они купили мне “Роллс Ройс”, так что у вас есть работа, которую нужно сделать», — сказал Гретцки.

«Мы обсудим это», — ответил Леонсис.

Также во время праздничной церемонии Гретцки сумел лично поздравить Овечкина, пообещав купить ему машину, если тот забьет 900 голов в НХЛ.

«Это лучшее, что когда-либо происходило с хоккеем. Дойдешь до 900 — может, куплю тебе машину», — сказал Гретцки.

В этом сезоне Овечкин провел 61 матч, в которых набрал 69 (42+27) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять матчей.

«Вашингтон» занимает второе место в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, уступая один балл «Виннипегу». В пятницу, 11 апреля, «столичные» дома сыграют с «Каролиной».

Айлендерс
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
6.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Спенсер Карбери
Вратари
Илья Сорокин
Чарли Линдгрен
1-й период
07:06
Бо Хорват
(Симон Хольмстрем, Андерс Ли)
09:00
Марк Гаткомб
(Александр Романов, Кайл Маклин)
09:13
Ник Дауд
2-й период
27:00
Кейси Сизикас
27:26
Александр Овечкин
(Том Уилсон, Дилан Строум)
30:26
Марк Гаткомб
(Мэтт Мартин, Кайл Маклин)
31:36
Кайл Палмиери
33:27
Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
44:20
Жан-Габриэль Пажо
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит