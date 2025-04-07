Гретцки призвал владельца «Вашингтона» подарить Овечкину «Роллс Ройс»

В воскресном матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и закрепил за собой звание лучшего бомбардира в истории лиги, превзойдя рекорд Гретцки (894).
В своей торжественной речи 64-летний канадец отметил, что в 1994 году, когда он установил снайперский рекорд по голам, ему подарили лимитированный кабриолет Rolls-Royce Corniche IV.
«Мистер Леонсис, поздравляю. Когда я установил рекорд, они купили мне “Роллс Ройс”, так что у вас есть работа, которую нужно сделать», — сказал Гретцки.
«Мы обсудим это», — ответил Леонсис.
Также во время праздничной церемонии Гретцки сумел лично поздравить Овечкина, пообещав купить ему машину, если тот забьет 900 голов в НХЛ.
«Это лучшее, что когда-либо происходило с хоккеем. Дойдешь до 900 — может, куплю тебе машину», — сказал Гретцки.
В этом сезоне Овечкин провел 61 матч, в которых набрал 69 (42+27) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять матчей.
«Вашингтон» занимает второе место в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, уступая один балл «Виннипегу». В пятницу, 11 апреля, «столичные» дома сыграют с «Каролиной».