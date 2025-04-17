Российский вратарь сообщил об уходе из клуба НХЛ

«У меня уже был разговор с генеральным менеджером, и он сказал, что в следующем году у них будет другая команда. Так что я знаю, что буду выступать за другой клуб, и это приятно осознавать. Я знаю, что у меня будет новый вызов и команда, за которую я буду играть. Это будет очень интересно для меня. Хорошо быть свободным агентом. Интересно посмотреть, что произойдет этим летом. Это бизнес, верно? У руководителей клубов свои решения, и ты часто не знаешь, что в них входит, поэтому стараюсь не думать об этом слишком много», — приводит слова Георгиева East Bay Times.