Российский вратарь сообщил об уходе из клуба НХЛ

Александр Георгиев перешел в «Сан‑Хосе» в декабре в результате обмена из «Колорадо».
«У меня уже был разговор с генеральным менеджером, и он сказал, что в следующем году у них будет другая команда. Так что я знаю, что буду выступать за другой клуб, и это приятно осознавать. Я знаю, что у меня будет новый вызов и команда, за которую я буду играть. Это будет очень интересно для меня. Хорошо быть свободным агентом. Интересно посмотреть, что произойдет этим летом. Это бизнес, верно? У руководителей клубов свои решения, и ты часто не знаешь, что в них входит, поэтому стараюсь не думать об этом слишком много», — приводит слова Георгиева East Bay Times.
«Сан‑Хосе» занял последнее место в регулярном чемпионате. 29-летний Георгиев в этом сезоне провел за «Шаркс» 31 матч, в которых одержал семь побед при 87,5% отраженных бросков. Ранее в НХЛ голкипер также выступал за «Нью‑Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Георгиев на данный момент не рассматривает вариант продолжения карьеры в России. Игрок выйдет на рынок свободных агентов НХЛ и будет ждать предложений из Северной Америки. В КХЛ права на Георгиева принадлежат «Спартаку».