Овечкин забил 897-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ

У хозяев дубль оформил Брайан Раст (5', 28'), Сидни Кросби (32'), Дентон Хайнен (49') и Филлип Томасино (50'). У гостей отличились Коннор Макмайкл (5') и Александр Овечкин (37').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в конце второго периода реализовал большинство и забросил 897-ю шайбу в НХЛ, обновив свой рекорд по голам в регулярных чемпионатах. Всего 39-летний россиянин провел на льду 15 минут 7 секунд, нанес два броска в створ, трижды промахнулся, еще два его броска были заблокированы.
Овечкин забросил 969-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф и сократил отставание по этому показателю от рекорда Уэйна Гретцки (1016) до 47 шайб.
Кроме того, Овечкин забросил 44-ю шайбу в этом сезоне и повторил рекорд Горди Хоу по голам в сезоне НХЛ среди игроков старше 39 лет. Столько же канадец забил в сезоне-1968/69, когда ему было 40 лет.
Овечкин завершил регулярный чемпионат-2024/25, набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах при общем показателе полезности «+15». Он занял третье место в гонке снайперов, уступив нападающему «Торонто» Вильяму Нюландеру (45) и нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (52).
«Вашингтон» завершил регулярный сезон, выиграв Восточную конференцию и заняв второе место в сводной турнирной таблице НХЛ. На счету «столичных» 51 победа в 82 матчах, что является их лучшим результатом с сезона-2016/17. В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Монреалем». Серия стартует в столице США во вторник, 22 апреля.
«Питтсбург» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте и в третий раз подряд не вышел в плей-офф.
Майк Салливан
Спенсер Карбери
Алекс Неделькович
Клэй Стивенсон
04:08
Коннор Макмайкл
(Том Уилсон)
04:54
Брайан Раст
(Вилле Койвунен, Мэтт Грызлик)
26:19
Эндрю Манджапане
27:19
Брайан Раст
(Вилле Койвунен, Сидни Кросби)
27:56
Дилан Макилрат
31:56
Сидни Кросби
(Коннор Девар, Филип Томасино)
35:51
Сидни Кросби
36:56
Александр Овечкин
(Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум)
46:46
Рикард Ракелль
48:46
Дэнтон Хейнен
49:01
Филип Томасино
(Мэтт Грызлик, Рикард Ракелль)
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит