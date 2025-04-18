Овечкин забил 897-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ

Кроме того, Овечкин забросил 44-ю шайбу в этом сезоне и повторил рекорд Горди Хоу по голам в сезоне НХЛ среди игроков старше 39 лет. Столько же канадец забил в сезоне-1968/69, когда ему было 40 лет.