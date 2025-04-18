Тест: что вы знаете о Кубке Стэнли

Апрель — особый месяц для всех любителей хоккея. Начинается плей-офф Кубка Стэнли — лучшие клубы мира разыгрывают самый престижную и легендарную награду в мировом хоккее. Уже более века этот трофей становится целью лучших команд НХЛ, а драматичные сражения за него пишут историю, полную героизма, неожиданных поворотов и незабываемых моментов. Помните ли вы рекордсменов, великие финалы и легендарные шайбы? Проверьте свои знания в нашей викторине и узнайте, кто из вас настоящий эксперт!