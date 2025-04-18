Мичков оформил дубль и выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Алекс Так (5'), Пейтон Кребс (14'), Джек Куинн (17'), Джей-Джей Петерка (22') и Райан Маклауд (60'). У гостей дубль оформил Матвей Мичков (16', 28'), еще по одной шайбе забросили Тайсон Форстер (41') и Бобби Бринк (60').
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков прервал шестиматчевую безголевую серию, а также отметился результативной передачей.
«Безусловно, хотел оформить хет-трик, но важнее было выиграть. Просто хотели насладиться игрой и завершить сезон на позитиве. К сожалению, не удалось, будем готовиться к новому сезону», — сказал Мичков после матча.
В дебютном сезоне в НХЛ 20-летний россиянин провел 80 матчей, набрав 63 (26+37) очка при общем показателе полезности «-18». Он стал лучшим снайпером регулярного сезона среди новичков, обогнав нападающего «Сан-Хосе» и первого номера драфта Макклина Селебрини (25). В бомбардирской гонке Мичков и Селебрини разделили второе место, уступив три очка защитнику «Монреаля» Лэйн Хатсону.
«Филадельфия» завершила регулярный чемпионат на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Летчики» выиграли 33 из 82 матчей.
Линди Рафф
Джеймс Раймер
Алексей Колосов
(Алексей Колосов)
04:35
Алекс Так
(Джейсон Зукер, Джейкоб Бернард-Доккер)
13:36
Джейкоб Бернард-Доккер
13:49
Пэйтон Кребс
(Алекс Так, Коннор Клифтон)
15:09
Матвей Мичков
(Тайсон Форстер, Шон Кутюрье)
16:11
Джек Куинн
(Райан Маклеод, Йон Петерка)
21:24
Йон Петерка
(Райан Маклеод, Джек Куинн)
25:04
Трэвис Конекны
27:11
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны, Шон Кутюрье)
40:15
Тайсон Форстер
(Ноа Кэйтс, Бобби Бринк)
57:01
Алекс Так
59:12
Райан Маклеод
59:41
Бобби Бринк
(Райан Пелинг, Матвей Мичков)
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит