Кучеров стал первым россиянином, трижды завоевавшим «Арт Росс»

31-летний россиянин провел 78 матчей и набрал 121 (37+84) очко. Он опередил нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (116), который пропустил три заключительных матча регулярного чемпионата из-за травмы.
Кучеров выиграл бомбардирскую гонку во втором сезоне подряд и в третий раз в карьере. Он стал первым россиянином в истории, кому трижды удалось выиграть «Арт Росс Трофи» — приз самому результативному игроку сезона. Ранее эту награду выигрывали только Александр Овечкин (2008) и Евгений Малкин (2009, 2012).
Кроме того, Кучеров стал десятым игроком в истории НХЛ, который выигрывал награду лучшему бомбардиру сезона три раза.
Лидеры по числу «Арт Росс Трофи»:
- Уэйн Гретцки — 10
- Горди Хоу, Марио Лемье — по 6
- Фил Эспозито, Яромир Ягр, Коннор Макдэвид — по 5
- Стэн Микита — 4
- Бобби Халл, Ги Лефлер, Никита Кучеров — по 3
«Тампа-Бэй» завершила сезон на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 47 побед в 82 матчах. В первом раунде плей-офф «молнии» сыграют с «Флоридой». Серия начнется в Тампе в среду, 23 апреля.
Питер Лавиолетт
Джон Купер
Игорь Шестеркин
Йонас Йоханссон
(Йонас Йоханссон)
05:47
Адам Фокс
19:32
Уильям Борген
21:02
Винс Трочек
(Джей Ти Миллер)
35:48
Эрик Чернак
36:01
Крис Крайдер
44:02
Крис Крайдер
(Уилл Куилль, Мика Зибанежад)
52:50
Мика Зибанежад
(К`Андре Миллер)
56:24
Мика Зибанежад
(Крис Крайдер)
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит