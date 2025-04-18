Кучеров стал первым россиянином, трижды завоевавшим «Арт Росс»

Кучеров выиграл бомбардирскую гонку во втором сезоне подряд и в третий раз в карьере. Он стал первым россиянином в истории, кому трижды удалось выиграть «Арт Росс Трофи» — приз самому результативному игроку сезона. Ранее эту награду выигрывали только Александр Овечкин (2008) и Евгений Малкин (2009, 2012).