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Кучеров стал первым россиянином, трижды завоевавшим «Арт Росс»

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

31-летний россиянин провел 78 матчей и набрал 121 (37+84) очко. Он опередил нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (116), который пропустил три заключительных матча регулярного чемпионата из-за травмы.

Кучеров выиграл бомбардирскую гонку во втором сезоне подряд и в третий раз в карьере. Он стал первым россиянином в истории, кому трижды удалось выиграть «Арт Росс Трофи» — приз самому результативному игроку сезона. Ранее эту награду выигрывали только Александр Овечкин (2008) и Евгений Малкин (2009, 2012).

Кроме того, Кучеров стал десятым игроком в истории НХЛ, который выигрывал награду лучшему бомбардиру сезона три раза.

Лидеры по числу «Арт Росс Трофи»:

  • Уэйн Гретцки — 10
  • Горди Хоу, Марио Лемье — по 6
  • Фил Эспозито, Яромир Ягр, Коннор Макдэвид — по 5
  • Стэн Микита — 4
  • Бобби Халл, Ги Лефлер, Никита Кучеров — по 3

«Тампа-Бэй» завершила сезон на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 47 побед в 82 матчах. В первом раунде плей-офф «молнии» сыграют с «Флоридой». Серия начнется в Тампе в среду, 23 апреля.

Рейнджерс
4:0
0:0, 1:0, 3:0
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 28
18.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Джон Купер
Вратари
Игорь Шестеркин
Йонас Йоханссон
(Йонас Йоханссон)
1-й период
05:47
Адам Фокс
19:32
Уильям Борген
2-й период
21:02
Винс Трочек
(Джей Ти Миллер)
35:48
Эрик Чернак
36:01
Крис Крайдер
3-й период
44:02
Крис Крайдер
(Уилл Куилль, Мика Зибанежад)
52:50
Мика Зибанежад
(К`Андре Миллер)
56:24
Мика Зибанежад
(Крис Крайдер)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит