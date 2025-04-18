Шестеркин сделал шестой шатаут в сезоне и повторил личный рекорд

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 27 бросков по своим воротам и оформил шестую в сезоне игру на ноль, повторив личный рекорд, установленный им в сезоне-2021/22. Всего на его счету 21 «сухой» матч в НХЛ.