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Шестеркин сделал шестой шатаут в сезоне и повторил личный рекорд

«Рейнджерс» дома обыграл «Тампу-Бэй» (4:0) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дубль в этой встрече оформил Мика Зибанеджад (53', 57'), также отличились Винсент Трочек (22') и Крис Крайдер (45').

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 27 бросков по своим воротам и оформил шестую в сезоне игру на ноль, повторив личный рекорд, установленный им в сезоне-2021/22. Всего на его счету 21 «сухой» матч в НХЛ.

29-летний россиянин завершил регулярный чемпионат, отыграв 61 из 82 матчей «Рейнджерс» в этом сезоне. На его счету 27 побед и 90,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,86. Последние два показателя стали худшими в его заокеанской карьере.

Тем не менее, Шестеркин разделил второе место по количеству сухих матчей в этом сезоне с вратарем «Тампы» Андреем Василевским. Лидером по этому показателю стал американский вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк (8).

«Рейнджерс» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и впервые с 2021 года не вышел в плей-офф. Примечательно, что в прошлом сезоне нью-йоркцы стали лучшей командой регулярного чемпионата и выиграли Президентский кубок.

Рейнджерс
4:0
0:0, 1:0, 3:0
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 28
18.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Джон Купер
Вратари
Игорь Шестеркин
Йонас Йоханссон
(Йонас Йоханссон)
1-й период
05:47
Адам Фокс
19:32
Уильям Борген
2-й период
21:02
Винс Трочек
(Джей Ти Миллер)
35:48
Эрик Чернак
36:01
Крис Крайдер
3-й период
44:02
Крис Крайдер
(Уилл Куилль, Мика Зибанежад)
52:50
Мика Зибанежад
(К`Андре Миллер)
56:24
Мика Зибанежад
(Крис Крайдер)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит