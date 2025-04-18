Шестеркин сделал шестой шатаут в сезоне и повторил личный рекорд

Дубль в этой встрече оформил Мика Зибанеджад (53', 57'), также отличились Винсент Трочек (22') и Крис Крайдер (45').
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 27 бросков по своим воротам и оформил шестую в сезоне игру на ноль, повторив личный рекорд, установленный им в сезоне-2021/22. Всего на его счету 21 «сухой» матч в НХЛ.
29-летний россиянин завершил регулярный чемпионат, отыграв 61 из 82 матчей «Рейнджерс» в этом сезоне. На его счету 27 побед и 90,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,86. Последние два показателя стали худшими в его заокеанской карьере.
Тем не менее, Шестеркин разделил второе место по количеству сухих матчей в этом сезоне с вратарем «Тампы» Андреем Василевским. Лидером по этому показателю стал американский вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк (8).
«Рейнджерс» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и впервые с 2021 года не вышел в плей-офф. Примечательно, что в прошлом сезоне нью-йоркцы стали лучшей командой регулярного чемпионата и выиграли Президентский кубок.
Питер Лавиолетт
Джон Купер
Игорь Шестеркин
Йонас Йоханссон
(Йонас Йоханссон)
05:47
Адам Фокс
19:32
Уильям Борген
21:02
Винс Трочек
(Джей Ти Миллер)
35:48
Эрик Чернак
36:01
Крис Крайдер
44:02
Крис Крайдер
(Уилл Куилль, Мика Зибанежад)
52:50
Мика Зибанежад
(К`Андре Миллер)
56:24
Мика Зибанежад
(Крис Крайдер)
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит