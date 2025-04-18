Лидером по штрафным минутам в НХЛ впервые стал российский хоккеист

Задоров стал первым россиянином в НХЛ, кто набрал больше всех минут штрафа в регулярке. Игрок обороны стал лидером в сезоне по числу малых штрафов (40). Также у него семь пятиминутных штрафов и три 10-минутных.
Никита Задоров в 81 матче нынешнего сезона набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности «+25».
«Бостон» завершил регулярный сезон с 76 очками после 82 проведенных встреч. «Брюинз» заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
30-летний Задоров играет в НХЛ с 2013 года. Ранее защитник выступал за «Баффало Сейбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхокс», «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс».
Джо Сакко
Шелдон Киф
Джереми Суэймен
Джейк Аллен
07:25
Тимо Майер
(Люк Хьюз, Бретт Пеши)
08:43
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
11:48
Бретт Пеши
16:23
Брайан Дюмулин
20:29
Давид Пастрняк
(Элиас Линдхольм)
22:21
Фабиан Люссель
24:07
Стефан Ноесен
(Нико Хишир, Тимо Майер)
24:37
Шимон Немец
(Марк Маклаулин)
28:44
Никита Задоров
28:44
Стефан Ноесен
33:08
Винни Леттьери
33:37
Доусон Мерсер
(Нико Хишир, Люк Хьюз)
36:53
Джон Фариначчи
(Якуб Лауко)
45:08
Марат Хуснутдинов
(Фабиан Люссель, Никита Задоров)
61:30
Брайан Дюмулин
(Доусон Мерсер, Тимо Майер)
6
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит