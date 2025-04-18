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Лидером по штрафным минутам в НХЛ впервые стал российский хоккеист

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на первом месте по числу штрафных минут — 145.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Задоров стал первым россиянином в НХЛ, кто набрал больше всех минут штрафа в регулярке. Игрок обороны стал лидером в сезоне по числу малых штрафов (40). Также у него семь пятиминутных штрафов и три 10-минутных.

Никита Задоров в 81 матче нынешнего сезона набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности «+25».

«Бостон» завершил регулярный сезон с 76 очками после 82 проведенных встреч. «Брюинз» заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

30-летний Задоров играет в НХЛ с 2013 года. Ранее защитник выступал за «Баффало Сейбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхокс», «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс».

Бостон
4:5
1:1, 2:3, 1:0
ОТ
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 28
16.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джо Сакко
Шелдон Киф
Вратари
Джереми Суэймен
Джейк Аллен
1-й период
07:25
Тимо Майер
(Люк Хьюз, Бретт Пеши)
08:43
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
11:48
Бретт Пеши
16:23
Брайан Дюмулин
2-й период
20:29
Давид Пастрняк
(Элиас Линдхольм)
22:21
Фабиан Люссель
24:07
Стефан Ноесен
(Нико Хишир, Тимо Майер)
24:37
Шимон Немец
(Марк Маклаулин)
28:44
Никита Задоров
28:44
Стефан Ноесен
33:08
Винни Леттьери
33:37
Доусон Мерсер
(Нико Хишир, Люк Хьюз)
36:53
Джон Фариначчи
(Якуб Лауко)
3-й период
45:08
Марат Хуснутдинов
(Фабиан Люссель, Никита Задоров)
Овертайм
61:30
Брайан Дюмулин
(Доусон Мерсер, Тимо Майер)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит