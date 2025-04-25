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Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас»

«Миннесота» дома обыграла «Вегас» (5:2) в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Кирилл Капризов (4', 40'), еще по одной шайбе забросили Марко Росси (7'), Мэтт Болди (32') и Маркус Фолиньо (59'). У гостей отличились Алекс Пьетранджело (11') и Райлли Смит (52').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча. 27-летний россиянин дважды реализовал большинство. После трех матчей на его счету 7 (3+4) очков, благодаря чему он возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли и разделил первое место в бомбардирской гонке с нападающим «Лос-Анджелеса» Адрианом Кемпе.

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Миннесота» повела в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч серии пройдет в субботу, 26 апреля.

Миннесота
5:2
2:1, 2:0, 1:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
25.04.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 19058 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Брюс Кэссиди
Вратари
Филип Густавссон
Адин Хилл
(Акира Шмид, Акира Шмид)
1-й период
02:46
Командный штраф
03:13
Кирилл Капризов
(Зеев Байэм, Мэтт Болди)
03:29
Николас Хэг
06:51
Марко Росси
(Яков Тренин, Джастин Бразо)
09:00
Маркус Фолиньо
09:00
Иван Барбашев
10:48
Алекс Пьетранджело
(Ноа Хэнифин)
2-й период
26:28
Маркус Фолиньо
31:05
Мэтт Болди
38:11
Зак Уайтклауд
39:58
Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Марко Росси)
3-й период
44:02
Кирилл Капризов
49:53
Бретт Хауден
51:34
Райлли Смит
(Вильям Карлссон)
53:38
Джейкоб Миддлтон
56:32
Марко Росси
58:27
Маркус Фолиньо
(Зак Богосян)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит