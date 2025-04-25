Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас»

У хозяев дубль оформил Кирилл Капризов (4', 40'), еще по одной шайбе забросили Марко Росси (7'), Мэтт Болди (32') и Маркус Фолиньо (59'). У гостей отличились Алекс Пьетранджело (11') и Райлли Смит (52').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча. 27-летний россиянин дважды реализовал большинство. После трех матчей на его счету 7 (3+4) очков, благодаря чему он возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли и разделил первое место в бомбардирской гонке с нападающим «Лос-Анджелеса» Адрианом Кемпе.
Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Миннесота» повела в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч серии пройдет в субботу, 26 апреля.
Джон Хайнс
Брюс Кэссиди
Филип Густавссон
Адин Хилл
(Акира Шмид, Акира Шмид)
02:46
Командный штраф
03:13
Кирилл Капризов
(Зеев Байэм, Мэтт Болди)
03:29
Николас Хэг
06:51
Марко Росси
(Яков Тренин, Джастин Бразо)
09:00
Маркус Фолиньо
09:00
Иван Барбашев
10:48
Алекс Пьетранджело
(Ноа Хэнифин)
26:28
Маркус Фолиньо
31:05
Мэтт Болди
38:11
Зак Уайтклауд
39:58
Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Марко Росси)
44:02
Кирилл Капризов
49:53
Бретт Хауден
51:34
Райлли Смит
(Вильям Карлссон)
53:38
Джейкоб Миддлтон
56:32
Марко Росси
58:27
Маркус Фолиньо
(Зак Богосян)
10
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит