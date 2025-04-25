Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча. 27-летний россиянин дважды реализовал большинство. После трех матчей на его счету 7 (3+4) очков, благодаря чему он возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли и разделил первое место в бомбардирской гонке с нападающим «Лос-Анджелеса» Адрианом Кемпе.