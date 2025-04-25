Хет-трик Бучневича помог «Сент-Луису» разгромить «Виннипег»

У хозяев хет-трик оформил Павел Бучневич (1', 4' 46'), еще по одной шайбе забросили Кэм Фаулер (16'), Джордан Кайру (48'), Алексей Торопченко (51') и Колтон Парайко (57'). У гостей отличились Давид Густафссон (44') и Нил Пионк (53').
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил первый в карьере хет-трик в Кубке Стэнли и был признан второй звездой матча. 30-летний россиянин также стал автором самого быстрого дубля в истории «Сент-Луиса» и в плей-офф НХЛ в XXI веке.
Самые быстрые дубли в истории плей-офф НХЛ:
- Дик Дафф («Торонто», 1963) — 1:08
- Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1985) — 1:25
- Дино Сиссарелли («Вашингтон», 1990) — 1:47
- Тони Амонте («Чикаго», 1994) — 2:07
- Горд Лабоссьер («Лос-Анджелес», 1968) — 2:29
- Петр Недвед («Питтсбург», 1996) — 3:04
- Павел Бучневич («Сент-Луис», 2025) — 3:11
Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил первую шайбу в карьере в плей-офф НХЛ.
«Виннипег» лидирует в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч серии пройдет в воскресенье, 27 апреля.
Джим Монтгомери
Скотт Арниел
Джордан Биннингтон
Коннор Хеллибак
(Эрик Комри)
00:48
Павел Бучневич
(Кэм Фаулер, Джимми Снаггерад)
01:58
Люк Шенн
03:11
Павел Бучневич
(Роберт Томас, Кэм Фаулер)
12:01
Оскар Сундквист
12:01
Владислав Наместников
15:51
Кэм Фаулер
(Роберт Томас, Павел Бучневич)
25:45
Люк Шенн
25:57
Роберт Томас
29:31
Филип Броберг
32:35
Джарет Андерсон-Долан
38:19
Захари Болдюк
44:32
Давид Густафссон
(Джарет Андерсон-Долан, Морган Бэррон)
45:24
Павел Бучневич
(Роберт Томас)
46:30
Захари Болдюк
46:30
Колин Миллер
46:30
Логан Стэнли
47:21
Нил Пионк
47:56
Джордан Кайру
(Кэм Фаулер)
50:32
Алексей Торопченко
(Джейк Нейберс, Радек Факса)
51:22
Брэйден Шенн
51:22
Брэйден Шенн
51:22
Владислав Наместников
52:50
Нил Пионк
(Мэйсон Эпплтон, Колин Миллер)
56:12
Логан Стэнли
56:12
Логан Стэнли
56:12
Логан Стэнли
56:17
Колтон Парэйко
(Кэм Фаулер, Джейк Нейберс)
57:28
Люк Шенн
22
Штрафное время
40
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит