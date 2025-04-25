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Хет-трик Бучневича помог «Сент-Луису» разгромить «Виннипег»

«Сент-Луис» дома разгромил «Виннипег» (7:2) в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев хет-трик оформил Павел Бучневич (1', 4' 46'), еще по одной шайбе забросили Кэм Фаулер (16'), Джордан Кайру (48'), Алексей Торопченко (51') и Колтон Парайко (57'). У гостей отличились Давид Густафссон (44') и Нил Пионк (53').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил первый в карьере хет-трик в Кубке Стэнли и был признан второй звездой матча. 30-летний россиянин также стал автором самого быстрого дубля в истории «Сент-Луиса» и в плей-офф НХЛ в XXI веке.

Самые быстрые дубли в истории плей-офф НХЛ:

  1. Дик Дафф («Торонто», 1963) — 1:08
  2. Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1985) — 1:25
  3. Дино Сиссарелли («Вашингтон», 1990) — 1:47
  4. Тони Амонте («Чикаго», 1994) — 2:07
  5. Горд Лабоссьер («Лос-Анджелес», 1968) — 2:29
  6. Петр Недвед («Питтсбург», 1996) — 3:04
  7. Павел Бучневич («Сент-Луис», 2025) — 3:11

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил первую шайбу в карьере в плей-офф НХЛ.

«Виннипег» лидирует в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч серии пройдет в воскресенье, 27 апреля.

Сент-Луис
7:2
3:0, 0:0, 4:2
Виннипег
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
25.04.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Скотт Арниел
Вратари
Джордан Биннингтон
Коннор Хеллибак
(Эрик Комри)
1-й период
00:48
Павел Бучневич
(Кэм Фаулер, Джимми Снаггерад)
01:58
Люк Шенн
03:11
Павел Бучневич
(Роберт Томас, Кэм Фаулер)
12:01
Оскар Сундквист
12:01
Владислав Наместников
15:51
Кэм Фаулер
(Роберт Томас, Павел Бучневич)
2-й период
25:45
Люк Шенн
25:57
Роберт Томас
29:31
Филип Броберг
32:35
Джарет Андерсон-Долан
38:19
Захари Болдюк
3-й период
44:32
Давид Густафссон
(Джарет Андерсон-Долан, Морган Бэррон)
45:24
Павел Бучневич
(Роберт Томас)
46:30
Захари Болдюк
46:30
Колин Миллер
46:30
Логан Стэнли
47:21
Нил Пионк
47:56
Джордан Кайру
(Кэм Фаулер)
50:32
Алексей Торопченко
(Джейк Нейберс, Радек Факса)
51:22
Брэйден Шенн
51:22
Брэйден Шенн
51:22
Владислав Наместников
52:50
Нил Пионк
(Мэйсон Эпплтон, Колин Миллер)
56:12
Логан Стэнли
56:12
Логан Стэнли
56:12
Логан Стэнли
56:17
Колтон Парэйко
(Кэм Фаулер, Джейк Нейберс)
57:28
Люк Шенн
Лучшие игроки матча
Статистика
22
Штрафное время
40
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит