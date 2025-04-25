Хет-трик Бучневича помог «Сент-Луису» разгромить «Виннипег»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил первый в карьере хет-трик в Кубке Стэнли и был признан второй звездой матча. 30-летний россиянин также стал автором самого быстрого дубля в истории «Сент-Луиса» и в плей-офф НХЛ в XXI веке.