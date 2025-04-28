«Вашингтон» Овечкина в шаге от выхода во второй раунд плей-офф

У гостей дубль оформил Брэндон Дьюхейм (47', 58'), еще по одной шайбе забросили Дилан Строум (22'), Эндрю Манджапане (57') и Том Уилсон (60'). У хозяев отличились Юрай Слафковски (31') и Коул Кофилд (39').