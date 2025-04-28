«Вашингтон» Овечкина в шаге от выхода во второй раунд плей-офф

У гостей дубль оформил Брэндон Дьюхейм (47', 58'), еще по одной шайбе забросили Дилан Строум (22'), Эндрю Манджапане (57') и Том Уилсон (60'). У хозяев отличились Юрай Слафковски (31') и Коул Кофилд (39').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков. 39-летний россиянин провел на льду 19 минут 55 секунд, нанес пять бросков в створ ворот и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+2».
В конце второго периода Овечкин получил двухминутный штраф за задержку игрока, который привел к тому, что «Монреаль» забил вторую шайбу и вышел вперед в счете.
Всего на счету Овечкина в этом плей-офф 4 матча, в которых он набрал 4 (3+1) очка.
«Вашингтон» укрепил свое лидерство в серии до четырех побед — 3−1. Пятый матч серии пройдет в четверг, 1 мая.
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Якуб Добеш
(Якуб Добеш, Якуб Добеш)
Логан Томпсон
02:47
Александр Алексеев
11:35
Кайден Гуле
16:28
Арбер Джекай
21:25
Дилан Строум
(Энтони Бовилье)
24:54
Кристиан Дворак
26:11
Джоэль Армиа
29:16
Ник Дауд
30:33
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Иван Демидов)
36:05
Джош Андерсон
38:02
Александр Овечкин
38:32
Коул Кофилд
(Иван Демидов, Лэйн Хатсон)
40:37
Кристиан Дворак
40:37
Джон Карлсон
40:37
Джейкоб Чикран
46:39
Брендон Духайм
(Джейкоб Чикран, Тревор ван Римсдайк)
56:23
Эндрю Манджапане
(Тревор ван Римсдайк, Дилан Строум)
57:21
Брендон Духайм
(Ник Дауд)
59:05
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
12
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит