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Овечкин улетел на скамейку «Монреаля» после неудачного хита: видео

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин неудачно исполнил силовой прием в четвертом матче серии первого раунда плей‑офф НХЛ против «Монреаля» (5:2).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В первом периоде Овечкин попытался атаковать защитника хозяев Александра Каррье, однако канадец увернулся и проскочил мимо россиянина. В результате капитан «Вашингтона» оказался на скамейке запасных «Монреаля», а Каррье повредил ногу и был вынужден покинуть площадку.

Стоит отметить, что Овечкин в этой встрече не провел ни одного успешного силового приема. В первых трех матчах серии он суммарно совершил 16 хитов.

Кроме того, в этой встрече Овечкин остался без набранных очков. Всего на его счету в этом плей-офф 4 матча, в которых он набрал 4 (3+1) очка.

«Вашингтон» укрепил свое лидерство в серии до четырех побед — 3−1. Пятый матч серии пройдет в четверг, 1 мая.


Монреаль
2:5
0:0, 2:1, 0:4
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
28.04.2025, 01:30 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21105 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Вратари
Якуб Добеш
(Якуб Добеш, Якуб Добеш)
Логан Томпсон
1-й период
02:47
Александр Алексеев
11:35
Кайден Гуле
16:28
Арбер Джекай
2-й период
21:25
Дилан Строум
(Энтони Бовилье)
24:54
Кристиан Дворак
26:11
Джоэль Армиа
29:16
Ник Дауд
30:33
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Иван Демидов)
36:05
Джош Андерсон
38:02
Александр Овечкин
38:32
Коул Кофилд
(Иван Демидов, Лэйн Хатсон)
3-й период
40:37
Кристиан Дворак
40:37
Джон Карлсон
40:37
Джейкоб Чикран
46:39
Брендон Духайм
(Джейкоб Чикран, Тревор ван Римсдайк)
56:23
Эндрю Манджапане
(Тревор ван Римсдайк, Дилан Строум)
57:21
Брендон Духайм
(Ник Дауд)
59:05
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит