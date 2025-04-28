Иван Демидов набрал первые очки в плей-офф Кубка Стэнли

19-летний россиянин принял участие в обеих шайбах своей команды в большинстве и записал на свой счет две результативные передачи. Демидов стал первым игроком в истории «Монреаля», которому удалось набрать два очка в матче плей-офф в возрасте до 20 лет.
В четвертом матче серии Демидов провел на льду 13 минут 38 секунд, нанес один бросок в створ ворот, совершил один силовой прием и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-2». В первых трех играх плей-офф ему отметиться результативными действиями не удалось.
8 апреля, после завершения сезона в КХЛ, Демидов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка. В дебютной игре против «Чикаго» (4:3 Б) он отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
«Монреаль» уступает в серии до четырех побед — 1−3. Пятый матч серии пройдет в Вашингтоне в четверг, 1 мая.
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Якуб Добеш
(Якуб Добеш, Якуб Добеш)
Логан Томпсон
02:47
Александр Алексеев
11:35
Кайден Гуле
16:28
Арбер Джекай
21:25
Дилан Строум
(Энтони Бовилье)
24:54
Кристиан Дворак
26:11
Джоэль Армиа
29:16
Ник Дауд
30:33
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Иван Демидов)
36:05
Джош Андерсон
38:02
Александр Овечкин
38:32
Коул Кофилд
(Иван Демидов, Лэйн Хатсон)
40:37
Кристиан Дворак
40:37
Джон Карлсон
40:37
Джейкоб Чикран
46:39
Брендон Духайм
(Джейкоб Чикран, Тревор ван Римсдайк)
56:23
Эндрю Манджапане
(Тревор ван Римсдайк, Дилан Строум)
57:21
Брендон Духайм
(Ник Дауд)
59:05
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
12
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит