Свечников оформил хет-трик в плей-офф, повторив рекорд Гретцки

У гостей хет-трик оформил Андрей Свечников (1', 21', 57'), еще по одной шайбе забросили Джейкоб Славин (10') и Джордан Мартинук (55'). У хозяев отличились Нико Хишир (23') и Тимо Майер (28').
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил второй хет-трик в карьере в Кубке Стэнли. Он стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось оформить два хет-трика в плей-офф за один клуб. Ранее это достижение покорялось Дагу Бентли («Чикаго»), Уэйну Гретцки («Эдмонтон»), Полу Рейнхарту («Чикаго») и Даниэлю Альфредссону («Оттава»).
Первый хет-трик Свечников оформил в дебютном для себя плей-офф НХЛ — во втором матче первого раунда плей-офф с «Рейнджерс» (4:1) в сезоне-2019/20.
Кроме того, Свечников вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Каролины». На счету 25-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 41 (19+22) набранное очко. Он обошел главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора (38) и Теуво Терявяйнена (39).
Лучшие бомбардиры «Каролины» в плей-офф НХЛ:
- Себастьян Ахо — 75 (28+47) очков в 78 матчах
- Эрик Стаал — 43 (19+24) очков в 43 матчах
- Андрей Свечников — 41 (19+22) очко в 55 матчах
- Теуво Терявяйнен — 39 (19+20) очков в 65 матчах
- Род Бриндамор — 38 (18+20) очков в 72 матчах
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 14 из 15 бросков по своим воротам.
«Каролина» укрепила свое лидерство в серии до четырех побед — 3−1. Пятый матч серии пройдет на домашнем льду «ураганов» в cреду, 30 апреля.
Шелдон Киф
Род Бриндамор
Якоб Маркстрем
(Якоб Маркстрем)
Фредерик Андерсен
(Петр Кочетков)
00:52
Андрей Свечников
(Джексон Блэйк, Брент Бернс)
09:47
Джейкоб Слэвин
16:03
Шон Уокер
19:29
Дуги Хэмилтон
20:42
Андрей Свечников
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
22:45
Нико Хишир
(Ондржей Палат, Тимо Майер)
27:34
Тимо Майер
33:59
Дмитрий Орлов
37:16
Йонас Зигенталер
40:52
Дуги Хэмилтон
54:14
Джордан Мартинук
(Брент Бернс)
56:43
Андрей Свечников
(Джексон Блэйк, Себастьян Ахо)
57:57
Стефан Ноесен
57:57
Йеспери Котканиеми
16
Штрафное время
14
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит