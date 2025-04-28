Свечников оформил хет-трик в плей-офф, повторив рекорд Гретцки

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил второй хет-трик в карьере в Кубке Стэнли. Он стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось оформить два хет-трика в плей-офф за один клуб. Ранее это достижение покорялось Дагу Бентли («Чикаго»), Уэйну Гретцки («Эдмонтон»), Полу Рейнхарту («Чикаго») и Даниэлю Альфредссону («Оттава»).