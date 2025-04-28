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Клуб Евгения Малкина в НХЛ объявил об уходе главного тренера

Майк Салливан возглавлял «Питтсбург Пингвинз» с 2015 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Стороны договорились прекратить сотрудничество. В регулярном чемпионате сезона‑2024/25 «Питтсбург» занял 13‑е место в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в плей‑офф.

«Хотел бы поблагодарить Майка Салливана за его неизменную преданность и верность команде и Питтсбургу на протяжении последних десяти лет. Майк известен своей нацеленностью на результат, конкурентоспособностью. Он навсегда войдет в историю “Пингвинз” не только благодаря впечатляющим двум Кубкам Стэнли, его влиянию на Сидни Кросби, Евгения Малкина, Криса Летанга и Брайана Раста, но и, что более важно, благодаря его любви и преданности организации. Это решение не было легким, но сейчас, когда клуб проходить через переходный период, мы считаем, что это лучший путь для всех», — сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.

Салливану 57 лет. Под руководством американца команда дважды выиграла Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах. Также он является тренером-рекордсменом клуба по количеству побед — 409.

Отмечается, что клуб в ближайшее время начнет активный поиск нового тренера.