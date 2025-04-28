Фетисов рассказал, как Овечкина пытались провоцировать в Канаде

«Я поблагодарил во время рекорда маму, Татьяну Николаевну Овечкину. Это воспитание. Что родители вложили в ребенка, в Сашу маленького, то из него и получилось. Последние три года я его умолял [побить рекорд], а он говорил, что вторым точно будет. А мы с Гретцки вместе закончили, этот рекорд был тогда просто космическим, точно все знали, что никто не подберется. Три года назад я сказал ему, что есть шанс. Я сказал ему: “Саша, вторых жалеют”. Летом мы обычно вместе тренируемся, он звонит постоянно, делится переживаниями», — добавил Фетисов.