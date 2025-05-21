«Хотят выбить из равновесия». Бобровский — об игре с «Каролиной»

Российский вратарь отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был первой звездой встречи. Во втором периоде Бобровский получил удар в голову коленом от нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. 36-летний вратарь упал на лед, но в итоге смог продолжить матч. Судьи оставили этот эпизод без внимания.