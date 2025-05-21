«Хотят выбить из равновесия». Бобровский — об игре с «Каролиной»

Российский вратарь отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был первой звездой встречи. Во втором периоде Бобровский получил удар в голову коленом от нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. 36-летний вратарь упал на лед, но в итоге смог продолжить матч. Судьи оставили этот эпизод без внимания.
«Все в порядке. Это плей-офф. Они пытаются выбить тебя из равновесия. Все хорошо. Я сосредоточен на своей работе», — сказал Бобровский.
«Флорида» вышла вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч пройдет на домашней площадке «Каролины» в пятницу, 23 мая. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.
Род Бриндамор
Пол Морис
Фредерик Андерсен
Сергей Бобровский
05:14
Сэм Беннетт
06:59
Себастьян Ахо
08:30
Картер Верхэге
(Мэттью Ткачак, Александр Барков)
12:29
Аарон Экблад
(Эван Родригес)
19:44
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
23:33
Эй Джей Грир
(Нико Миккола, Томаш Носек)
29:10
Андрей Свечников
31:30
Густав Форслинг
44:31
Скотт Морроу
46:08
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Эван Родригес)
48:15
Шейн Гостисбеер
48:15
Брэд Маршан
48:15
Брэд Маршан
48:15
Брэд Маршан
54:55
Эту Луостаринен
(Томаш Носек, Густав Форслинг)
55:45
Джона Гаджович
56:19
Джексон Блэйк
(Сет Джарвис, Шейн Гостисбеер)
60:00
Джона Гаджович
8
Штрафное время
22
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит