«Флорида» в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли

У гостей отличились Мэттью Ткачук (28'), Эван Родригес (28'), Антон Лунделль (32'), Картер Верхаг (53') и Сэм Беннетт (60'). У хозяев дубль оформил Себастьян Ахо (5', 19'), еще одну шайбу забросил Сет Джарвис (49').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам. 36-летний россиянин одержал 57-ю победу в матчах Кубка Стэнли и поднялся на 18-е место в истории НХЛ по этому показателю, сравнявшись с финном Туккой Раском.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 25-летний хоккеист закончил плей-офф, набрав 12 (8+4) очков в 15 матчах. Свечников является самым результативным россиянином в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
В конце первого периода Свечников нанес удар клюшкой сзади по ноге канадскому защитнику Аарону Экбладу, что привело к потасовке между игроками. Оба хоккеиста получили по двухминутному штрафу. За пять матчей серии Свечников набрал 20 минут штрафа.
Вместе со Свечниковым из борьбы за Кубок Стэнли выбыли его одноклубники Петр Кочетков, Дмитрий Орлов и Александр Никишин. В борьбе за трофей остаются пять игроков из России: Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов (оба — «Флорида»), Евгений Дадонов и Илья Любушкин (оба — «Даллас») и Василий Подколзин («Эдмонтон»).
«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в третьем сезоне кряду, став второй франшизой лиги в XXI веке с подобным достижением. Ранее это удавалось хоккеистам «Тампы-Бэй» (2020−2022).
Хоккеисты «Флориды» решили не прикасаться к трофею Принца Уэльского, который вручается чемпиону Восточной конференции. В 2023 году игроки команды дотронулись до трофея и проиграли в финале «Вегасу» (1−4). В прошлом году хоккеисты «пантер» не стали прикасаться к призу и впервые выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Эдмонтон» (4−3).
Под руководством Пола Мориса «Флорида» выиграла 10 из 11 серий плей-офф Кубка Стэнли. Ранее 58-летний канадский специалист работал в КХЛ — в сезоне-2012/13 он возглавлял магнитогорский «Металлург».
В финальной серии «Флорида» сыграет с победителем противостояния «Эдмонтон» — «Даллас» (счет в серии — 3−1). Впервые с 2009 года в финале могут сыграть те же команды, что и годом ранее.
Род Бриндамор
Пол Морис
Фредерик Андерсен
Сергей Бобровский
04:39
Себастьян Ахо
08:31
Александр Никишин
11:21
Вильям Каррье
15:04
Эй Джей Грир
16:51
Андрей Свечников
16:51
Аарон Экблад
18:54
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис)
25:03
Сет Джонс
27:07
Йеспери Котканиеми
27:23
Мэттью Ткачак
(Аарон Экблад, Сет Джонс)
27:53
Эван Родригес
(Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт)
31:59
Антон Лунделл
(Брэд Маршан)
32:06
Дмитрий Куликов
37:34
Эван Родригес
41:46
Вильям Каррье
48:30
Сет Джарвис
(Андрей Свечников, Шейн Гостисбеер)
52:21
Картер Верхэге
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
57:00
Сэм Беннетт
59:06
Сэм Беннетт
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
59:31
Антон Лунделл
10
Штрафное время
14
6
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит