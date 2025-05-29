«Флорида» в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли

Вместе со Свечниковым из борьбы за Кубок Стэнли выбыли его одноклубники Петр Кочетков, Дмитрий Орлов и Александр Никишин. В борьбе за трофей остаются пять игроков из России: Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов (оба — «Флорида»), Евгений Дадонов и Илья Любушкин (оба — «Даллас») и Василий Подколзин («Эдмонтон»).