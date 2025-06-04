Кучеров во второй раз стал обладателем «Тед Линдсей Эворд»

«Тед Линдсей Эворд» вручается с 1971 года. Помимо Кучерова, еще трое хоккеистов из России были удостоены этой престижной награды. В 1994 приз был вручен Сергею Федорову, с 2008-го по 2010 год — Александру Овечкину, а в 2012 году обладателем «Тед Линдсей Эворд» стал Евгений Малкин.