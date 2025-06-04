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Кучеров во второй раз стал обладателем «Тед Линдсей Эворд»

В седьмой раз в истории приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ присужден хоккеисту из России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров во второй раз в карьере получил «Тед Линдсей Эворд». Впервые это произошло в 2019 году. Он также был финалистом в прошлом сезоне. В 2024 году обладателем награды стал лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.

«Тед Линдсей Эворд» вручается с 1971 года. Помимо Кучерова, еще трое хоккеистов из России были удостоены этой престижной награды. В 1994 приз был вручен Сергею Федорову, с 2008-го по 2010 год — Александру Овечкину, а в 2012 году обладателем «Тед Линдсей Эворд» стал Евгений Малкин.